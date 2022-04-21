MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 47
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Costruire 2280. Borsa, mercato dei futures. Tutta la storia viene caricata, ma i test vengono fatti offline. iBarShift funziona stranamente negli indicatori. E lo stesso codice funziona bene nello script. È un bug o mi manca qualcosa?
Esiste un tale codice. Essenzialmente scorre attraverso tutti i simboli dall'esame del mercato e strattona l'iBarShift. Lo stesso codice funziona bene nello script. L'indicatore produce -1 per tutti i simboli, tranne quello corrente (sul grafico di cui è in esecuzione) con l'errore che non c'è storia. Allo stesso tempo, alla seconda esecuzione, carica la storia e la visualizza normalmente.
La disponibilità dei dati nell'indicatore non è garantita, quindi dovreste controllare il successo del suo recupero. Se non riesce, allora riprova inOnCalculate. Fare riferimento ai dati in OnInit non è una buona idea.
Il nome del server non è sempre visualizzato nei record della cache.
Quale condizione deve essere soddisfatta per creare una cache a passaggio singolo?
È corretto che il file tst non viene generato per un tale EA?
Quale condizione deve essere soddisfatta per creare una cache a passaggio singolo?
Sì, esatto.
Se non ci sono compravendite, il file tst non viene salvato
Sì, proprio così.
Se non ci sono compravendite, il file tst non viene salvato
Grazie.
Sviluppatori, una domanda per voi. È possibile personalizzare i parametridell'algoritmo genetico? Per esempio per impostare i criteri di stop e di mutazione?
Incontro spesso situazioni in cui uno stop avviene prima di raggiungere gli estremi.
Anche una domanda. Avete intenzione di implementare altri metodi, per esempio l'annealing simulato?
Eseguo il robot nel tester. Faccio trading su un certo simbolo. Entro da OnTimer e prendo la quotazione del prezzo da SymbolInfoTick.
Se uso simboli diversi (quando faccio trading sullo stesso simbolo), allora per qualche motivo, i risultati sono molto diversi. Forse qualcuno ha affrontato questo problema? Attualmente sto studiando questo comportamento in modo più dettagliato.PS. Ogni tick è basato su uno reale e l'esecuzione perfetta senza ritardi
L'ho capito. Se vi interessa, per risparmiare risorse della CPU, controllo TimeCurrent in OnTimer e se non è cambiato dall'ultimo aggiornamento, non c'è niente da fare. Se non ci sono citazioni, lo stato è lo stesso. Se tracciate le sessioni di trading, è un'operazione che consuma molto.
Tutto funziona bene per i simboli multipli. Ma quando ce ne sono solo due - tutto dipende dalle quotazioni, che arrivano e iniziano a spostare il tempo delle posizioni di apertura e altre cose. Di conseguenza, i risultati neltester di strategia sono diversi.PS. In generale, controllerò gli stati dei simboli individualmente tramiteSymbolInfoTick