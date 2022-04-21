MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 53

Nuovo commento
 

La modalità di picco è più lenta della modalità normale.


Pips

2020.01.23 00:21:28.152 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.227
2020.01.23 00:21:29.616 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.463
2020.01.23 00:21:30.849 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.233
2020.01.23 00:21:32.098 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.248
2020.01.23 00:21:33.553 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.455
2020.01.23 00:21:34.973 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:01.419
2020.01.23 00:21:36.454 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:01.481
2020.01.23 00:21:37.651 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.196
2020.01.23 00:21:37.651 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      optimization done in 0 minutes 12 seconds
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      shortest pass 0:00:01.196, longest pass 0:00:02.227, average pass 0:00:01.465


Convenzionale

2020.01.23 00:22:40.544 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.274
2020.01.23 00:22:42.098 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.554
2020.01.23 00:22:43.448 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.350
2020.01.23 00:22:44.640 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.192
2020.01.23 00:22:45.860 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.220
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:00.967
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:00.939
2020.01.23 00:22:48.964 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.195
2020.01.23 00:22:48.964 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      optimization done in 0 minutes 11 seconds
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      shortest pass 0:00:00.939, longest pass 0:00:02.274, average pass 0:00:01.336


La riproduzione è stabile.

 

Dopo l'ottimizzazione, la scheda Backtest è risultata completamente vuota (rapporto - tutto bianco). In modalità Transactions display è così.


Come riprodurlo - non capisco. La scheda Graph va bene.

 
Non riesco a capire l'esatto algoritmo di riproduzione, ma molto spesso i valori dei parametri di input nel Tester vengono resettati dopo aver compilato l'EA o dopo aver cambiato il conto.
 
fxsaber:

MetaQuotes-Beta

Come trovare questo server? Quando si apre un nuovo conto viene offerta solo la MetaQuotes-Demo

 
Artyom Trishkin:

Come posso trovare questo server? Quando si apre un nuovo conto viene offerta solo la MetaQuotes-Demo

.

 
fxsaber:

.

Non ne ho uno...

 

Questa è la prima volta che ho incontrato una situazione sul mio EA in cui il risultato GA non coincide con un singolo passaggio. Tutti i passaggi sono diversi.

Il risultato di una ricerca completa è lo stesso. Costruire 2305.


Ho la sensazione che in opt at genetics i parametri di input di ogni passaggio non siano scritti correttamente.

 
Artyom Trishkin:

Non ne ho uno...

Usa l'aggiornamento beta dal menu Aiuto.
 
MetaQuotes:
Usa l'aggiornamento beta dal menu Aiuto.
Lo faccio sempre. Ma non sempre ha le versioni riportate qui.
 
Artyom Trishkin:
Lo faccio sempre. Ma non sempre ha le versioni riportate qui.

Quindi non sei riuscito a registrare un account sulla beta?

1...464748495051525354555657585960...84
Nuovo commento