MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 53
La modalità di picco è più lenta della modalità normale.
Pips
Convenzionale
La riproduzione è stabile.
Dopo l'ottimizzazione, la scheda Backtest è risultata completamente vuota (rapporto - tutto bianco). In modalità Transactions display è così.
Come riprodurlo - non capisco. La scheda Graph va bene.
MetaQuotes-Beta
Come trovare questo server? Quando si apre un nuovo conto viene offerta solo la MetaQuotes-Demo
Come posso trovare questo server? Quando si apre un nuovo conto viene offerta solo la MetaQuotes-Demo
.
.
Non ne ho uno...
Questa è la prima volta che ho incontrato una situazione sul mio EA in cui il risultato GA non coincide con un singolo passaggio. Tutti i passaggi sono diversi.
Il risultato di una ricerca completa è lo stesso. Costruire 2305.
Ho la sensazione che in opt at genetics i parametri di input di ogni passaggio non siano scritti correttamente.
Non ne ho uno...
Usa l'aggiornamento beta dal menu Aiuto.
Lo faccio sempre. Ma non sempre ha le versioni riportate qui.
Quindi non sei riuscito a registrare un account sulla beta?