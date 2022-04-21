MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 49
Ordina la colonna "Risultato".
Ordinati per risultato, profitto, passaggi, ecc. Il risultato è nella foto.
Avete bisogno di un file opt di questa ottimizzazione per capirlo.
Questo congelamento dei risultati è avvenuto 30 minuti dopo l'inizio dell'ottimizzazione. Dopo aver terminato il processo, il tavolo ha sobbalzato e ha mostrato tutti i risultati.
La tabella non viene aggiornata quando è aperta (per motivi di prestazioni). Devi cambiare scheda per aggiornare.
Il rapporto HTML del singolo passaggio non viene generato correttamente. Riproduzione.
In breve, la posizione aperta ha un take allo stesso livello dell'ordine limite. Risultato dell'esecuzione.
Il tester esegue prima il TP e poi l'ordine limite. Questo è corretto. Altrimenti ci troveremmo di fronte alla situazione che non c'è abbastanza margine per l'esecuzione dell'ordine Limit.
Nel Terminale il post-esempio (vedi il primo screenshot) di accordi è corretto (incluso il file tst). Ma non è così nel rapporto HTML. Inoltre, la sequenza di attivazione degli ordini corrispondenti nel terminale è anche interrotta (compreso il file tst).
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Librerie: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.15 22:46
Il volume degli scambi/ordini non è scritto correttamente in tst. È sempre calcolato come seSYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE= 100.000.
Se viene impostato un valore diverso, non ha effetto sul valore del volume in tst.
C'è il sospetto che quando l'account viene cambiato durante l'ottimizzazione, si ferma. Ma in teoria tutte le impostazioni dell'account dovrebbero essere già note.
C'è anche il sospetto che se il bot viene ricompilato durante l'ottimizzazione in modo che non funzioni, allora anche l'ottimizzazione inizierà a fermarsi.PS. Controllerò non appena la CPU sarà libera.
Ci sono già 150 risultati e ne mostra 9. Perché?
Questa è la foto negli agenti:
150 compiti sono in lavorazione e 9 sono completati. La linea superiore del secondo schermo.
Nella prima schermata si può vedere che ci sono compiti completati. Ce ne sono 150.
Se contate i compiti del lavoro nella seconda schermata, ce ne sono 103, di cui 9 sono stati completati.