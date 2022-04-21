MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 42
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sono disponibili istruzioni per la riproduzione su qualsiasi personaggio. Qualsiasi domanda - basta eseguirla.
No, preferisco te, dimenticherò il motivo per cui ho iniziato))
Si può testare su un futures stock ad esempio Si? Vuoi un conto corrente per il test?
No, preferisco te, quando avrò capito i tuoi codici mi dimenticherò perché ho iniziato))
Puoi testare su un exchange futures, per esempio Si? Vuoi un conto di scambio per il test?
Lo scambio ha un problema di bassa liquidità e code di ordini. Quindi il tester della Borsa di Mosca non è corretto. Non esiste praticamente un fenomeno simile con i piccoli lotti sul Forex. Anche se a volte succede.
Devo darti un conto di azioni da testare?
Sì. Ma devo precisare subito che qualsiasi esecuzione all'ultimo prezzo nel Tester è un errore.
Se funziona correttamente, ci dovrebbe essere
Vai a prenderlo. Ma devo dire subito che qualsiasi esecuzione all'ultimo prezzo nel Tester è un errore.
Vi ho scritto di persona.
Naturalmente, l'esecuzione per pinna è senza senso (nonsense).
Puoi testare su un futures stock, ad esempio Si?
Meglio. Su zecche reali, ma il TP viene eseguito su pinne.
Non va bene.
No, c'è qualcosa che non va nel tuo tester. Come si fa il test su tutte le zecche o su quelle vere?
Provalo su Si.Alle 9:45 il mercato è ancora chiuso, tutto può essere lì a quell'ora, bisogna aprire dopo le 10:01.
Se un simbolo di scambio e un conto di compensazione, solo allora il limite al prezzo corrente sarà accettato.
Purtroppo, tutti i marchi (compreso TP) sono eseguiti su pinne. Pertanto, è meglio non usare i mercati nel Tester.
E l'accesso a tutte le barre caricate dal tester? Rispondimi per favore. O spiegare perché questa limitazione artificiale è necessaria.
Per accelerare il test del 99% degli EA.
Per il restante 1%, si può inserire una stampella.