MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 51
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questa è una buona cosa, perché i dati dei server dei diversi account potrebbero non corrispondere. Per esempio, se il tester non ha abbastanza storia, la scarica dal server attuale e ottiene una chimera.
Stiamo parlando di profilazione qui, quando la storia è già caricata e le impostazioni dell'account sono note. Ma bisogna avvertire bene che potrebbe esserci un'interruzione, perché durante la profilazione (che è una procedura lunga) potrebbe essere necessario guardare le fatture, per esempio.
Si prega di utilizzare gli spazi nella visualizzazione numerica del numero di passi di ottimizzazione (numero inferiore nello screenshot).
Nello screenshot non vi accorgerete subito che si tratta di mezzo trilione.
Si prega di utilizzare gli spazi nella visualizzazione numerica del numero di passi di ottimizzazione (numero in basso nello screenshot).
Nello screenshot non vi accorgerete subito che si tratta di circa mezzo trilione.
Intendi usare i separatori di cifre?
Intendi usare i delimitatori?
Sì.
2296. In tst il valore contract_size per i trade è diventato zero. Per gli ordini - normale.
Dove hai preso questa versione? Controllo dell'ultima beta - 2286...
Dove hai trovato una tale versione? Controllo dell'ultima beta - 2286...
MetaQuotes-Beta
Non appare nulla quando si passa il mouse sul grafico dell'ottimizzazione 2D.
Ricordo che in MT4 i valori di input delle celle corrispondenti e il risultato sarebbero apparsi.
Si tratta della profilazione quando la storia è già caricata e le impostazioni dell'account sono note. Ma dobbiamo avvertirvi in buona fede che potrebbe verificarsi un arresto, perché durante la profilazione (e questa è una procedura lunga) potremmo aver bisogno di guardare attraverso i conti, per esempio.
Non ci sono garanzie che l'Expert Advisor non richieda dati su un altro simbolo, la cui storia non è disponibile al tester. E lo scaricherà da un altro broker?