MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 46
Bild 2280, ma questo era anche il caso nelle versioni precedenti. Se eseguo uno script o un EA per il debug, si apre una nuova finestra del primo simbolo dalla panoramica del mercato sul timeframe 1H. E se ho bisogno di fare il debug non sul primo simbolo o su un altro timeframe? C'è un modo per farlo senza cancellare tutti i simboli per far venire prima quello giusto?
Vai alle impostazioni del terminale. Lì c'è una selezione di simboli per il debug.
Vai alle impostazioni del terminale. Lì potete selezionare un simbolo per il debug.
Capito, grazie. Sono nuovo di MT5, non so ancora tutto.
Costruire 2280. Ci sono 4 processori sul computer. Ci sono 2 MT5 in funzione. La prima è l'esecuzione di un lungo script, terminal64.exe sta mangiando il 100% di 1 processore, risultando in un carico totale del 25%. Il secondo MT5 sta eseguendo l'ottimizzazione genetica. Ci sono 4 agenti per il numero di processori come standard. Il primo gruppo di lavori ottiene tutti i 127. I compiti rimanenti sono ricevuti ed eseguiti da 2 agenti, i restanti 2 sono appesi in finito e nemmeno ricevuti. Se li disabilitate forzatamente, cominceranno a funzionare. Finché l'ottimizzazione non ricomincia. Se si uccide prima MT5, la situazione rimane la stessa. Se riavviate il secondo MT5 dopo questo, andrà tutto bene. È un bilanciamento del carico così complicato o un bug da qualche parte? Se il primo, allora non è molto buono, perché finisce per caricare al 75% (primi agenti MT5+2) e ancora dovrebbe essere gestito piuttosto dalle priorità del vento.
P.S. Sembra che non sia necessariamente legato al carico della CPU. Ha appena iniziato la genetica solo dopo il riavvio, nient'altro in esecuzione, anche 2 agenti erano pigri finché non li ho spenti/accesi. Se tengo solo 3 agenti attivi e ne disabilito 1 a tutti, ancora 2 sono in ritardo, solo 1 funziona.P.P.S. Se ci sono 6 processori, allora ce ne sono 3.
Costruire 2280. Debug dell'indicatore, eseguito passo dopo passo nel debugger. Sulla linea
il debug si è bloccato. Qualcosa come un errore critico, il debug si è fermato. Nel registro c'è scritto
Succede ancora, ma raramente. A mia insaputa, non è cambiato molto tra un debug e l'altro.
Costruire 2280. Borsa, mercato dei futures. Tutta la storia viene caricata, ma i test vengono fatti offline. iBarShift funziona stranamente negli indicatori. E lo stesso codice funziona bene nello script. È un bug o mi manca qualcosa?
Esiste un tale codice. Essenzialmente scorre attraverso tutti i simboli dall'esame del mercato e strattona l'iBarShift. Lo stesso codice funziona bene nello script. L'indicatore produce -1 per tutti i simboli, tranne quello corrente (sul grafico di cui è in esecuzione) con l'errore che non c'è storia. Allo stesso tempo, alla seconda esecuzione, apparentemente carica la storia e la mostra già normalmente.
lo stesso codice funziona bene nello script. È un bug o mi manca qualcosa?
A differenza dello script, l'indicatore funziona in modo asincrono - non aspetta che la storia sia pronta.
Beh, tutta la storia è lì. Come ho detto, funziona offline, tutta la storia è già scaricata dal server. O ha bisogno di qualcos'altro?
In teoria, ovviamente, è necessario portare tutto su dall'inizio a freddo. In pratica, però, non mi occupo di indicatori, quindi non posso dirlo con certezza.