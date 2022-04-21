MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 52
2298 - impostazione di una commissione personalizzata. Ma non viene preso in considerazione.
Ci stiamo lavorando. Questa è la primissima versione di personalizzazione del gruppo commerciale a tutti
Questo non è direttamente correlato al tester, ma è un ostacolo durante i test: oltre alla compilazione, voglio una funzione di controllo del codice. Tutto uguale, ma senza cambiare ex5 (e ottimizzazione del codice). Quando ci sono lunghe ore di ottimizzazione automatica in corso, lavorando sul codice, e non si vuole che questo influenzi le prestazioni dell'istanza.
Fai per favore iniziare il test con un tasto di scelta rapida. Per esempio, con F7 per attivare il pulsante "Start". Lavorare in MetaEditor, compilare l'Expert Advisor, passare con Alt+Tab alla finestra MetaTrader e iniziare il test con F7.
C'è un debug sulla storia, Ctrl+F5
Grazie! Perché su Ctrl+F5 imposta programmaticamente un segno "modalità visiva con visualizzazione di grafici, indicatori e trade" e di conseguenza si avvia la finestra di test visivo? Come avviare i test in modalità normale con Ctrl+F5?
La visualizzazione è disattivata, la finestra di visualizzazione non è tra quelle aperte. Sei agenti locali sono abilitati.
Metatester64.exe nei processi. Scompare dopo pochi minuti, poi riparte.
Questo EA riproduce la situazione
Avviare, quindi premere Stop. Dopo di che Start non è più in grado di avviare nulla.
Costruire 2300. In modalità pips il volume è ora preso in considerazione, grazie!
Tuttavia, il profitto delle operazioni InOut in questa modalità è calcolato in modo errato.
Se lo si esegue in modalità normale, il profitto è corretto.
Pertanto, la modalità pips non funziona ora in Netting (mostra un profitto sovrastimato).