2298 - impostazione di una commissione personalizzata. Ma non viene preso in considerazione.
 
Ci stiamo lavorando. Questa è la primissima versione di personalizzazione del gruppo commerciale a tutti

 
mt5 tiene conto delle spese di transazione quando ottimizza?
 
Si prega di far iniziare il test con un tasto di scelta rapida. Per esempio, con F7 per attivare il pulsante "Start". Lavorare in MetaEditor, compilare l'Expert Advisor, passare con Alt+Tab alla finestra MetaTrader e iniziare il test con F7.
 
Nei pochi minuti che ho passato a studiare la build 2298 (e a fare backtracking), ho notato un'innovazione - la possibilità di impostare il numero massimo di ordini e posizioni. Ottima idea, ma bisogna impostare anche il lotto massimo. E questi valori non dovrebbero solo limitare le impostazioni del server, ma anche espanderle. Questo è necessario quando si fanno test su server cent, dove i limiti sono molto draconiani. Per lo più, naturalmente, i limiti di lotto si mettono in mezzo, il che rende impossibile testare correttamente con MM a parte il fix. lot.
 

Questo non è direttamente correlato al tester, ma è un ostacolo durante i test: oltre alla compilazione, voglio una funzione di controllo del codice. Tutto uguale, ma senza cambiare ex5 (e ottimizzazione del codice). Quando ci sono lunghe ore di ottimizzazione automatica in corso, lavorando sul codice, e non si vuole che questo influenzi le prestazioni dell'istanza.

 
C'è un debug sulla storia, Ctrl+F5

 
Grazie! Perché su Ctrl+F5 imposta programmaticamente un segno "modalità visiva con visualizzazione di grafici, indicatori e trade" e di conseguenza si avvia la finestra di test visivo? Come avviare i test in modalità normale con Ctrl+F5?

 
Costruire 2300. Diario del tester. 
2020.01.22 23:29:55.645 Core 1  EURUSD : real ticks begin from 2019.11.01 00:00:00 // ничего после этой строки не происходило, поэтому в итоге нажал Стоп.
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:30:48.177 Tester  stopped by user
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:14.312 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:14.313 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  connection closed

La visualizzazione è disattivata, la finestra di visualizzazione non è tra quelle aperte. Sei agenti locali sono abilitati.

Metatester64.exe nei processi. Scompare dopo pochi minuti, poi riparte.


Questo EA riproduce la situazione

double OnTester()
{
  while (!IsStopped())
    ;
    
  return(0);
}


Avviare, quindi premere Stop. Dopo di che Start non è più in grado di avviare nulla.

 

Costruire 2300. In modalità pips il volume è ora preso in considerazione, grazie!


Tuttavia, il profitto delle operazioni InOut in questa modalità è calcolato in modo errato.


Se lo si esegue in modalità normale, il profitto è corretto.



Pertanto, la modalità pips non funziona ora in Netting (mostra un profitto sovrastimato).

