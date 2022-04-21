MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 45
Sostituire && con ||
PS. La condizione lì è GIUSTA.
La condizione lì è per i test, non per il lavoro. Che è fondamentalmente ciò che Print sta riportando. Questo è fatto, perché a volte posso dare la versione di prova a coloro che sono interessati.
E regolarmente, quando cambio i parametri di input, la prima corsa va in "idle" - cioè non fa trading, poi dalla seconda corsa tutto è OK. Cosa c'è di sbagliato in questo - l'algoritmo genetico elimina immediatamente i primi risultati:
Qual è il numero di costruzione?
2280
PS. Ecco di nuovo il registro quando non c'è stato alcuno scambio. Allo stesso tempo in OnInit controlla bene. A quanto pare non in OnTimer, aggiungerò i log. Il robot non fa trading se non è permesso, probabilmente qualche condizione è innescata.
È disponibile una build più recente.
Grazie. Aggiornato al 2286. Vi scriverò se ci sarà di nuovo un problema.
In generale, colpa mia. Ho chiuso l'inizializzazione delle bandiere in modalità di profiling ifdef e ho ottenuto random(
PS. E, a volte ArrayResize ha cancellato la memoria (come durante la modalità visiva) - e non ha potuto catturare questo errore lì.
Ciao di nuovo a tutti)
Sviluppatori, una domanda per voi. È possibile personalizzare i parametri dell'algoritmo genetico? Per esempio, è possibile impostare criteri di arresto e di mutazione?
Mi imbatto spesso nella situazione in cui l'arresto avviene prima di raggiungere gli estremi.
Anche una domanda. Avete intenzione di introdurre altri metodi, come l'annealing simulato?