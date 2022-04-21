MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 45

Slava:
Sostituire && con ||

PS. La condizione lì è GIUSTA.
La condizione lì è per i test, non per il lavoro. Che è fondamentalmente ciò che Print sta riportando. Questo è fatto, perché a volte posso dare la versione di prova a coloro che sono interessati.

E regolarmente, quando cambio i parametri di input, la prima corsa va in "idle" - cioè non fa trading, poi dalla seconda corsa tutto è OK. Cosa c'è di sbagliato in questo - l'algoritmo genetico elimina immediatamente i primi risultati:


 
Qual è il numero di costruzione?
 
Slava:
Qual è il numero di costruzione?

2280

PS. Ecco di nuovo il registro quando non c'è stato alcuno scambio. Allo stesso tempo in OnInit controlla bene. A quanto pare non in OnTimer, aggiungerò i log. Il robot non fa trading se non è permesso, probabilmente qualche condizione è innescata.

NL      0       21:15:27.195    Server  MetaTester 5 stopped
IE      0       22:14:37.946    Startup MetaTester 5 x64 build 2280 (13 Dec 2019)
FQ      0       22:14:37.976    Server  MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3011
QJ      0       22:14:37.977    Startup initialization finished
DQ      0       22:14:38.125    127.0.0.1       login (build 2280)
IG      0       22:14:38.145    Network 4372 bytes of account info loaded
CP      0       22:14:38.145    Network 1482 bytes of tester parameters loaded
CG      0       22:14:38.145    Network 6332 bytes of input parameters loaded
GM      0       22:14:38.145    Network 386 bytes of symbols list loaded
CJ      0       22:14:38.146    Tester  expert file added: Experts\Advisors\4 x.ex5. 1044587 bytes loaded
DR      0       22:14:38.148    Tester  6413 Mb available, 80 blocks set for ticks generating
HG      0       22:14:38.148    Tester  initial deposit 1000000.00 USD, leverage 1:500
LM      0       22:14:38.152    Tester  successfully initialized
IJ      0       22:14:38.152    Network 1018 Kb of total initialization data received
QS      0       22:14:38.152    Tester  AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor , 32704 MB
LL      0       22:14:38.163    Symbols AUDCAD.m: symbol to be synchronized
MG      0       22:14:38.164    Symbols AUDCAD.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
PM      0       22:14:38.486    History AUDCAD.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001
KK      0       22:14:38.486    History AUDCAD.m: history synchronized from 2016.01.04 to 2019.12.27
ME      0       22:14:38.488    Ticks   AUDCAD.m: ticks synchronization started
MS      0       22:14:38.489    Ticks   AUDCAD.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
QF      0       22:14:38.489    Ticks   AUDCAD.m: history ticks synchronized from 2017.01.02 to 2019.12.27
OJ      0       22:14:38.601    History AUDCAD.m,M1: history cache allocated for 742101 bars and contains 369587 bars from 2018.01.02 10:00 to 2018.12.31 20:00
MK      0       22:14:38.601    History AUDCAD.m,M1: history begins from 2018.01.02 10:00
QR      0       22:14:38.624    Tester  AUDCAD.m,M1 (RoboForex-MetaTrader 5): generating based on real ticks
NS      0       22:14:38.624    Tester  AUDCAD.m,M1: testing of Experts\Advisors\4 x.ex5 from 2019.01.01 00:00 to 2019.12.29 00:00 started with inputs:
HM      0       22:14:38.624    Tester    LotsMultiplier=1 e-06
CH      0       22:14:38.624    Tester    SymbolPostfix=.m
DG      0       22:14:38.624    Tester    DefaultSet=1
QO      0       22:14:38.624    Tester    MaxTrades=40
FK      0       22:14:38.624    Tester    Deviation=7
RG      0       22:14:38.624    Tester    ProfitDigger=false
KM      0       22:14:38.624    Tester    RandomShuffler=false
GI      0       22:14:38.624    Tester    PeriodSec=60
NK      0       22:14:38.624    Tester    Booster=1.4
GS      0       22:14:38.624    Tester    TakeProfit=9
ND      0       22:14:38.624    Tester    PipStarter=46
KH      0       22:14:38.624    Tester    Symbols=EURGBP
KM      0       22:14:38.647    Symbols EURGBP.m: symbol to be synchronized
KF      0       22:14:38.648    Symbols EURGBP.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
EN      0       22:14:39.139    History EURGBP.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.227
QR      0       22:14:39.139    History EURGBP.m: history synchronized from 2016.01.04 to 2019.12.27
OI      0       22:14:39.141    Ticks   EURGBP.m: ticks synchronization started
QS      0       22:14:40.239    Ticks   EURGBP.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:01.094
IO      0       22:14:40.239    Ticks   EURGBP.m: history ticks synchronized from 2017.01.02 to 2019.12.27
GH      0       22:14:40.268    Symbols GBPUSD.m: symbol to be synchronized
JN      0       22:14:40.269    Symbols GBPUSD.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
QP      0       22:14:40.865    History GBPUSD.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.313
MD      0       22:14:40.865    History GBPUSD.m: history synchronized from 2016.01.04 to 2019.12.27
FG      0       22:14:40.867    Ticks   GBPUSD.m: ticks synchronization started
JM      0       22:14:41.962    Ticks   GBPUSD.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:01.093
KF      0       22:14:41.962    Ticks   GBPUSD.m: history ticks synchronized from 2017.01.02 to 2019.12.27
HP      0       22:14:45.633    Ticks   AUDCAD.m : real ticks begin from 2017.01.02 00:00:00
FN      0       22:14:48.989    Ticks   EURGBP.m : real ticks begin from 2017.01.02 00:00:00
LE      0       22:14:53.730    Ticks   GBPUSD.m : real ticks begin from 2017.01.02 00:00:00
MO      0       22:15:11.576    Tester  final balance 1000000.00 USD
QF      0       22:15:11.576    Tester  OnTester result 0
DQ      0       22:15:11.638    Tester  AUDCAD.m,M1: 25591590 ticks, 366283 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.029. Test passed in 0:00:33.483 (including ticks preprocessing 0:00:11.735).
FJ      0       22:15:11.638    Tester  AUDCAD.m,M1: total time from login to stop testing 0:00:33.512 (including 0:00:02.762 for history data synchronization)
FI      0       22:15:11.638    Tester  84417924 total ticks for all symbols
LS      0       22:15:11.638    Tester  AUDCAD.m: generate 25591590 ticks in 0:00:03.625, passed to tester 25591591 ticks
GP      0       22:15:11.638    Tester  EURGBP.m: generate 23575704 ticks in 0:00:03.360, passed to tester 23575705 ticks
OF      0       22:15:11.638    Tester  GBPUSD.m: generate 35250630 ticks in 0:00:04.750, passed to tester 35250631 ticks
CG      0       22:15:11.638    Tester  2119 Mb memory used including 42 Mb of history data, 1728 Mb of tick data
RK      0       22:15:11.638    Tester  log file "E:\Metatrader\Tester\Agent-127.0.0.1-3011\logs\20200101.log" written
GR      0       22:15:11.639            test Experts\Advisors\4 x.ex5 on AUDCAD.m,M1 thread finished
LH      0       22:15:11.654    127.0.0.1       prepare for shutdown
KO      0       22:20:39.558    Server  MetaTester 5 stopped
 
Disponibile una build più recente.
 
Non funziona

 
Aggiornamento da MetaQuotes-Demo

 
Grazie. Aggiornato al 2286. Vi scriverò se ci sarà di nuovo un problema.

 

In generale, colpa mia. Ho chiuso l'inizializzazione delle bandiere in modalità di profiling ifdef e ho ottenuto random(

PS. E, a volte ArrayResize ha cancellato la memoria (come durante la modalità visiva) - e non ha potuto catturare questo errore lì.

 

Ciao di nuovo a tutti)


Sviluppatori, una domanda per voi. È possibile personalizzare i parametri dell'algoritmo genetico? Per esempio, è possibile impostare criteri di arresto e di mutazione?

Mi imbatto spesso nella situazione in cui l'arresto avviene prima di raggiungere gli estremi.

Anche una domanda. Avete intenzione di introdurre altri metodi, come l'annealing simulato?

 
Bild 2280, ma questo era anche il caso nelle versioni precedenti. Se eseguo uno script o un EA per il debug, si apre una nuova finestra del primo simbolo dalla panoramica del mercato sul timeframe 1H. E se ho bisogno di fare il debug non sul primo simbolo o su un altro timeframe? C'è un modo per farlo senza cancellare tutti i simboli per far venire prima quello giusto?
