MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 50
Nella prima schermata si può vedere che ci sono compiti completati. Ce ne sono 150.
Se contate i compiti del lavoro nella seconda schermata, ce ne sono 103, di cui 9 sono stati completati.
Bene, abbiamo trovato 9 compiti completati. E dove sono i 150 compiti completati nella prima schermata?
Hai lavorato molto con un tester di strategie o vuoi dare risposte da immagini?
Nelle vostre domande, operate agli screenshot forniti. Quindi domande sulle immagini. Quindi, dove nella prima schermata mostra che i compiti completati 150?
Ho affrontato gli sviluppatori in un thread dedicato. Si prega di non disturbare gli analisti del divano.
Ci sono già 150 risultati e ne mostra 9. Perché?
Questa è la foto negli agenti:
Non si può dire nulla da queste foto. Bisogna guardare i registri. I registri completi sono meglio.
Dov'è la parte sinistra della scheda dei risultati dell'ottimizzazione?
Posso supporre che i primi 141 risultati provengano dalla cache di ottimizzazione, che è stata precedentemente eseguita con gli stessi parametri
Suggerisco di considerare diverse richieste per il rapporto del tester:
1) evidenziare il deposito iniziale sul grafico del saldo con una linea continua (i momenti sopra/sotto il saldo iniziale saranno visibili). sia nel rapporto che nel tester stesso.
2) ora è difficile controllare se i valori del passaggio attuale corrispondono al rapporto fatto in precedenza, sarebbe più facile se i valori nel rapporto e quello che vedo sullo schermo coincidessero:
- visualizzare le variabili di tipo datetime come tempo, non come secondi dal '70.
- lo stesso che nella sottovoce precedente per quanto riguarda i colori (nel rapporto vediamo 8421504 e nel menu iniziale Gray), i tempi... come un programma massimo, tutto enum, perché è difficile fare impostazioni come nella relazione.
- opzionalmente specificare una descrizione della variabile (il nome della variabile non è visibile all'utente, solo la descrizione, ma il contrario è vero nel rapporto)
3) quasi dal regno della fantasia, ma abbastanza fattibile: se è possibile caricare i parametri non solo da un file impostato, ma anche da un rapporto (xml e htm). sono lì quasi nella stessa forma che nel file set! allora il punto 2 perderà l'80% della sua rilevanza
A proposito, sì, è stato riprodotto. La coppia era molto lenta da ottimizzare.
Forse allora ha senso scrivere non 9/1280 ma
150/1280 o 9/1130 ? (meglio la prima opzione). Poi la riesecuzione mostrerà che i risultati sono presi dalla cache, perché 1280 è il numero generale per le mie corse, indipendentemente dalla cache o meno.
Ho ricompilato l'EA mentre era in esecuzione per controllare - l'ottimizzazione non si è fermata, tutto è OK. Ma dopo il riavvio, i risultati sembrano essere presi dalla cache, ma la duplicazione è iniziata.
Non ho visto alcuna differenza tra i due EA, ma non ho visto alcuna differenza tra loro.
Per quanto riguarda l'account (scritto prima) - se si cambia, l'ottimizzazione si ferma.
Questo è un bene, perché i dati dei server di diversi account potrebbero non corrispondere. Per esempio, il tester non aveva abbastanza storia, è stato scaricato dal server attuale - e abbiamo ottenuto una chimera.