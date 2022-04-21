MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 40
Bild 2280. Prende un simbolo e un punto quando non c'erano citazioni. In questo caso si tratta di borsa valori, broker Otkritie, simbolo 1MFR-1.20, periodo 01.09.2019-01.12.2019. Esegue qualsiasi Expert Advisor, ad esempio da Examples\Moving Average\Moving Average.ex5. L'ottimizzazione genetica è impostata (anche se sospetto che anche altri abbiano questo bug), il criterio non fa differenza (non ci sono zecche comunque), ogni zecca si basa su zecche reali, profitto in pip. Lo ottimizziamo e otteniamo essenzialmente una serie di passaggi zero. Perché profit_factor e margin_level sono riempiti di spazzatura in ogni passaggio? Le variabili non sono inizializzate con zero da qualche parte? Nella scheda del backtest sembra solo uno spazio vuoto, non emette nulla. Se analizziamo il file opt a mano, i valori sono profit_factor = 1.797693134862316e+308 e margin_level = 1.797693134862316e+308.
Non è spazzatura.
Questo è DBL_MAX
Quando si selezionano/ricercano precedenti lavori di Tester, non ci sono informazioni su quando questi lavori sono stati inseriti.
Nella foto ho deciso di guardare attraverso la barra di ricerca per vedere quali manipolazioni sono state fatte nel Tester con un particolare EA. Sfortunatamente, non ci sono informazioni sul tempo nei risultati della ricerca interattiva.
È possibile aggiungere del tempo? Se ho capito bene, allora per ogni linea è il tempo del file ini corrispondente.
Cos'è questa impostazione?
ZZZ Il simbolo personalizzato non è influenzato dalle modifiche alle impostazioni del simbolo (ad esempio la dimensione del tick) nel Tester. Inoltre, questa finestra nel Tester mostra zero tick size, quando in realtà ha un valore diverso.
Come faccio a far sì che Tester tenga conto del prezzo in tick(SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) di un simbolo personalizzato?
Non importa come cambio questo valore quando creo un simbolo, non ha effetto sul risultato del calcolo del profitto (come se TickValue = 1).
Il simbolo personalizzato ha tutte le valute uguali alla valuta del conto. Cioè il modo è quasi simile a "per pips", non c'è bisogno di collegare altri simboli per calcolare il margine, ecc.
Sul server dove c'è una commissione (riprodotto su ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) nella modalità per tick reali dopo il primo trade viene collegato un altro simbolo da quelli standard. E tutto, ovviamente, conta molto più lentamente di quanto dovrebbe.
Tutto funziona correttamente su MQ-Demo, dove non ci sono commissioni (e questo, erroneamente, perché il test di correttezza delle commissioni non può essere eseguito sul server demo principale).
Questo problema è riproducibile?
La valuta del deposito è EUR...
Sì.
