MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 40

traveller00:
Bild 2280. Prende un simbolo e un punto quando non c'erano citazioni. In questo caso si tratta di borsa valori, broker Otkritie, simbolo 1MFR-1.20, periodo 01.09.2019-01.12.2019. Esegue qualsiasi Expert Advisor, ad esempio da Examples\Moving Average\Moving Average.ex5. L'ottimizzazione genetica è impostata (anche se sospetto che anche altri abbiano questo bug), il criterio non fa differenza (non ci sono zecche comunque), ogni zecca si basa su zecche reali, profitto in pip. Lo ottimizziamo e otteniamo essenzialmente una serie di passaggi zero. Perché profit_factor e margin_level sono riempiti di spazzatura in ogni passaggio? Le variabili non sono inizializzate con zero da qualche parte? Nella scheda del backtest sembra solo uno spazio vuoto, non emette nulla. Se analizziamo il file opt a mano, i valori sono profit_factor = 1.797693134862316e+308 e margin_level = 1.797693134862316e+308.

Non è spazzatura.

Questo è DBL_MAX

A quanto pare, controllando quando si divide per 0 e sostituendo automaticamente tale numero. Se non è un bug, ma una caratteristica, allora va bene.
 

Quando si selezionano/ricercano precedenti lavori di Tester, non ci sono informazioni su quando questi lavori sono stati inseriti.


Nella foto ho deciso di guardare attraverso la barra di ricerca per vedere quali manipolazioni sono state fatte nel Tester con un particolare EA. Sfortunatamente, non ci sono informazioni sul tempo nei risultati della ricerca interattiva.

È possibile aggiungere del tempo? Se ho capito bene, allora per ogni linea è il tempo del file ini corrispondente.

 

Cos'è questa impostazione?


ZZZ Il simbolo personalizzato non è influenzato dalle modifiche alle impostazioni del simbolo (ad esempio la dimensione del tick) nel Tester. Inoltre, questa finestra nel Tester mostra zero tick size, quando in realtà ha un valore diverso.

 

Come faccio a far sì che Tester tenga conto del prezzo in tick(SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) di un simbolo personalizzato?

Non importa come cambio questo valore quando creo un simbolo, non ha effetto sul risultato del calcolo del profitto (come se TickValue = 1).

 

Il simbolo personalizzato ha tutte le valute uguali alla valuta del conto. Cioè il modo è quasi simile a "per pips", non c'è bisogno di collegare altri simboli per calcolare il margine, ecc.

Sul server dove c'è una commissione (riprodotto su ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) nella modalità per tick reali dopo il primo trade viene collegato un altro simbolo da quelli standard. E tutto, ovviamente, conta molto più lentamente di quanto dovrebbe.


Tutto funziona correttamente su MQ-Demo, dove non ci sono commissioni (e questo, erroneamente, perché il test di correttezza delle commissioni non può essere eseguito sul server demo principale).


Questo problema è riproducibile?

 
Su MQ-Demo nel Tester queste impostazioni sono
[Tester]
Symbol=AUDUSD
Period=M1
Optimization=0
Model=4
FromDate=2019.12.16
ToDate=2019.12.17
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=EUR
ProfitInPips=0
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
Visual=0


Impostazioni dei simboli


Registro delle corse singole

2019.12.18 09:31:33.404 Tester  AUDUSD: history data begins from 2017.03.10 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURAUD: history data begins from 2017.01.02 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURAUD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURUSD: history data begins from 1999.01.04 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.409 Core 1  agent process started on 127.0.0.1:3000
2019.12.18 09:31:33.409 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.12.18 09:31:33.910 Core 1  connected
2019.12.18 09:31:33.939 Core 1  authorized (agent build 2281)


Evidenziati due simboli che il Tester sta caricando. Tuttavia, non li usa (e non dovrebbe) durante la corsa. Cioè il carico e il consumo di memoria vanno sprecati.

 
fxsaber:
Su MQ-Demo nel Tester queste impostazioni sono


Impostazioni dei simboli


Registro delle corse singole


Evidenziati due simboli che il Tester sta caricando. Tuttavia, non li usa (e non dovrebbe) durante la corsa. Cioè il carico e il consumo di memoria vanno sprecati.

La valuta del deposito è EUR...
 
Slava:
La valuta del deposito è EUR...

Sì.

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento

fxsaber, 2019.12.18 08:37

Su MQ-Demo nel Tester queste impostazioni sono 
[Tester]
Symbol=AUDUSD
Period=M1
Optimization=0
Model=4
FromDate=2019.12.16
ToDate=2019.12.17
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=EUR
ProfitInPips=0
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
Visual=0
 
fxsaber:

Sì.

E quando il commercio inizia, un altro strumento sarà caricato - EURUSD
