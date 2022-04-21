MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 48
Per ottenere il graal in modalità pips, chiudi le posizioni perdenti con un marker per l'intero volume della posizione, e quelle redditizie con 0,01 lotti.
Esempio.
Risultato
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Librerie: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.12 23:20
La versione attuale di tst-format non contiene i seguenti dati
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Librerie: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.13 00:01
Riproduzione di più bug. Lanciamo l'Expert Advisor nello Strategy Tester su un conto di copertura.
Otteniamo quanto segue
Poi leggiamo il file tst corrispondente usando lo script.
Stamperà i dati sulle posizioni
Se confrontiamo tutto in questo post, vedremo i seguenti bug.
Il debugger non è completamente funzionale. Cosa manca rispetto ai debugger standard, in ordine decrescente di carenze.
1. Modifica della memoria. È possibile visualizzare le variabili, ma la modifica sembra non essere possibile.
2. Punti di rottura condizionali. Come fermarsi se la variabile test=10.
3. Possibilità di spostare l'esecuzione. In altre parole, basta cliccare su una linea e dirgli di eseguirla da lì. In altre parole, cliccate su una linea e dite: "Ora correte da qui".
4. un allegato a uno script/consigliere/indicatore già in esecuzione. O almeno la possibilità di attaccare quando si schianta, così è facile da analizzare.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Librerie: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.14 10:49
Ora uso tst-files invece di set-files. Puoi passare da uno all'altro molto rapidamente, avendo non solo i parametri di input ma anche i backtest completi.
È un peccato che non possiamo combinare diversi TS in un portafoglio completamente ora a causa della mancanza di dati al millisecondo in tst.
Spero che gli sviluppatori comincino a usare al meglio i campi esistenti
scrivendo lì il valore del tempo in millisecondi invece che in secondi.
In generale, in pratica non possiamo dimostrare tutta la figaggine dell'uso di tst a causa di alcuni piccoli inconvenienti di tst. Questo potrebbe essere corretto.
TesterWithdrawal è nel rapporto, ma manca TesterDeposit.
Come capire questa immagine. Il grafico dell'ottimizzazione mostra valori di picco intorno a 5000. E nella tabella di ottimizzazione il valore massimo è 4670. Dove sono i parametri per i migliori passaggi?
Ordina la colonna "Risultato".