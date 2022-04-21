MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 20

Andrey Pogoreltsev:

2. questo formato non è affatto conveniente, soprattutto se bisogna cambiare qualcosa nella gamma. Salvo solo le impostazioni e poi le leggo - è davvero veloce e conveniente

C'è un intervallo predefinito e uno definito dall'utente. Il secondo è il comportamento predefinito. Default - ha ottenuto rapidamente l'intervallo che l'autore ha impostato.

3. Perché ottimizzare gli Expert Advisors nel mercato? L'autore dell'Expert Advisor deve fare questo.

No, non dovrebbe.

 
fxsaber:

Aspetta, un EA è un prodotto finito. Il suo autore dovrebbe sapere meglio degli utenti come funziona.

Per me, come utente, perché dovrei comprare/noleggiare un prodotto che deve essere messo a punto, e per di più senza un'adeguata formazione e conoscenza degli algoritmi del suo funzionamento?

Forse stiamo parlando di cose diverse, ma il prodotto deve essere pronto a funzionare. Non comprate un'auto in cui dovete anche mettere a punto il firmware del motore, del cambio, ecc. È lo stesso con l'Expert Advisor - dovrebbe funzionare fuori dalla scatola.

 
Andrey Pogoreltsev:

Vedere come gestire correttamente i file *.set:


Queste impostazioni predefinite sono poi disponibili nel menu contestuale delle impostazioni del tester.

fxsaber:
Ho capito bene che il riavvio del GA aggiunge i suoi passaggi al file opt esistente?
Sì.
 
MetaQuotes Software Corp.:

Grazie mille per il grande esempio! Un sacco di cose utili.

 
È la prima volta che incontro una situazione del genere. Dopo il compito di ottimizzazione (lo faccio quasi sempre tramite MultiTester) tutte le colonne (eccetto i parametri di input) nella colonna di ottimizzazione sono disabilitate: Redditività, Fattore di profitto, Aspettativa di maturità, ecc.
 
Andrey Pogoreltsev:

Hai sistemato i tuoi specchietti, il tuo sedile, vero? Peggio ancora, si fa anche il pieno di benzina, olio a seconda delle necessità e altri fluidi tecnici. E credo che si pulisca anche il posacenere quando è pieno. )))

 
Dmitiry Ananiev:

Beh, si regolano gli specchietti, il sedile, no? Peggio ancora, si fa il pieno di benzina, di olio se necessario e di altri fluidi tecnici. E credo che si pulisca anche il posacenere quando è pieno. )))

È cosmetico. L'ottimizzazione dell'advisor sulla storia è una revisione importante. Ma suggerisco di chiudere l'argomento, a ciascuno il suo:)
 
Nuova build 2190: oltre ai grafici di ottimizzazione nella finestra principale, ora c'è una visualizzazione forzata quando si avviano i singoli passaggi dalla tabella dei risultati! L'ottimizzazione non è più noiosa.
