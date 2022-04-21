MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 20
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
2. questo formato non è affatto conveniente, soprattutto se bisogna cambiare qualcosa nella gamma. Salvo solo le impostazioni e poi le leggo - è davvero veloce e conveniente
C'è un intervallo predefinito e uno definito dall'utente. Il secondo è il comportamento predefinito. Default - ha ottenuto rapidamente l'intervallo che l'autore ha impostato.
3. Perché ottimizzare gli Expert Advisors nel mercato? L'autore dell'Expert Advisor deve fare questo.
No, non dovrebbe.
C'è un intervallo predefinito e un intervallo definito dall'utente. Il secondo è il comportamento predefinito. L'impostazione predefinita è quella di ottenere rapidamente l'intervallo che l'autore ha impostato.
Non dovrebbe.
Aspetta, un EA è un prodotto finito. Il suo autore dovrebbe sapere meglio degli utenti come funziona.
Per me, come utente, perché dovrei comprare/noleggiare un prodotto che deve essere messo a punto, e per di più senza un'adeguata formazione e conoscenza degli algoritmi del suo funzionamento?
Forse stiamo parlando di cose diverse, ma il prodotto deve essere pronto a funzionare. Non comprate un'auto in cui dovete anche mettere a punto il firmware del motore, del cambio, ecc. È lo stesso con l'Expert Advisor - dovrebbe funzionare fuori dalla scatola.
Grazie, il suo punto è chiaro.
Vedere come gestire correttamente i file *.set:
Queste impostazioni predefinite sono poi disponibili nel menu contestuale delle impostazioni del tester.
Ho capito bene che il riavvio del GA aggiunge i suoi passaggi al file opt esistente?
Guarda come gestire correttamente i file *.set:
Queste impostazioni predefinite sono poi disponibili nel menu di contesto delle impostazioni del tester.
Grazie mille per il grande esempio! Un sacco di cose utili.
Aspetta, un EA è un prodotto finito. Il suo autore dovrebbe sapere meglio degli utenti come funziona.
Per esempio, come utente, perché dovrei comprare/noleggiare un prodotto che ha ancora bisogno di essere messo a punto, e senza un'adeguata formazione e conoscenza dei suoi algoritmi?
Forse stiamo parlando di cose diverse, ma il prodotto deve essere pronto a funzionare. Non comprate un'auto in cui dovete anche mettere a punto il firmware del motore, del cambio, ecc. È lo stesso con l'Expert Advisor - dovrebbe funzionare fuori dalla scatola.
Hai sistemato i tuoi specchietti, il tuo sedile, vero? Peggio ancora, si fa anche il pieno di benzina, olio a seconda delle necessità e altri fluidi tecnici. E credo che si pulisca anche il posacenere quando è pieno. )))
Beh, si regolano gli specchietti, il sedile, no? Peggio ancora, si fa il pieno di benzina, di olio se necessario e di altri fluidi tecnici. E credo che si pulisca anche il posacenere quando è pieno. )))