MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 44
Sì, ho copiato dai parametri e ho visto quale modulo si aspetta di vedere. Ma non è molto conveniente gestire tali valori. Ecco perché ho chiesto se è possibile introdurre lì il supporto per i formati di data, come nel sorgente.
La persona sta modificando i file del set?
Se i datetime sono visualizzati (set-files, CTRL+C tester, tpl-files e probabilmente qualcos'altro) come una stringa invece di un numero, l'intera convenienza di analizzare questi dati crollerà.
Ora ci sono solo tre tipi di dati di input: doppio, lungo e stringa. I primi due sono sempre numeri. Questo include non solo datetime, ma anche color, enum e tutto tranne le stringhe. Questo è super conveniente!
Creare un'entità in più, rendendo così inutilizzabile un sacco di codice, non è molto sensato. Ci sono commenti. Ecco un esempio di un set generato automaticamente.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Librerie: TesterCache
fxsaber, 2019.11.11 04:45
Non so gli altri, ma io trovo comodo quando il file del set contiene tutte le informazioni. Si fa presto a capire cos'è, da dove viene e quanto.
Non è abbastanza?
ZZY Si dovrebbe ricordare che datetime e ottimizzato, è possibile impostare Start, Step, Stop. Dove Step, ovviamente, anche nella GUI è impostato in secondi.
Intendevo copiare nel buffer con CTRL+C per lasciare il numero com'era. Ma per estendere l'incolla con CTRL+V per capire sia il vecchio formato (essenzialmente ulong) che il nuovo formato di stringa. Questo non dovrebbe rompere nulla, ma lo espanderà per coloro che vogliono specificare una stringa invece di un numero.
Buon chiarimento. Non romperà davvero nulla. Davvero, non conosco persone che usano CTRL+V per impostare la data.
Tuttavia, non conosco persone che usano CTRL+V per impostare la data.
Si tratta piuttosto di impostare non la data, ma i parametri in generale, compreso il luogo in cui si trova la data. In primo luogo, per renderlo coerente, dato che mql stesso mantiene il formato della data, e in secondo luogo, per renderlo chiaro, per non moltiplicare i commenti. Per i miei test, genera i parametri di input, che dovrebbero essere valutati a occhio, e poi posso aggiungerli.
Forse. Lo faremo.
Possiamo allo stesso tempo supportare l'inserimento (tramite CTRL+V) di parametri di input per Expert Advisor? Per i test, è inserito perfettamente in Parameters. Tuttavia, quando non si tratta di testare ma semplicemente di aggiungere un EA a un grafico, la scheda Input Parameters non sembra supportare l'incollaggio e devo compilare gli stessi parametri manualmente. Grazie.
Possiamo anche supportare l'inserimento (tramite CTRL+V) di parametri di ingresso per l'EA? È inserito perfettamente per i test in Parametri. Tuttavia, quando non si tratta di testare ma semplicemente di aggiungere un EA a un grafico, la scheda Input Parameters non sembra supportare l'incollaggio e devo compilare gli stessi parametri manualmente. Grazie.
E CTRL+C.
Sviluppatori, ciao!
Per qualche ragione, questo controllo in OnTimer non funziona sempre nello strategy tester quando si esegue l'EA (non so cosa c'entri):
OnInit sembra funzionare sempre bene.PS. Allo stesso tempo, il commercio non funziona sempre. Aggiungerò i log per le modalità di test sul perché il trading non è permesso. Un glitch fluttuante di qualche tipo.
Ho affrontato il fatto che gli oggetti grafici in MT5 tester in modalità di visualizzazione non sono disegnati nel modo in cui pensavo sarebbero stati. Ho semplificato il test Expert Advisor al limite, dovrebbe costruire un rettangolo con coordinate prese sulla base della 50a e 45a barra. Il codice è nell'allegato, ma tutta la logica è in una linea:
L'EA dovrebbe ridisegnare tale canale su ogni nuova barra del TF corrente. L'immagine dovrebbe apparire così:
In realtà, il rettangolo si estende caoticamente sia in lunghezza che in larghezza e l'immagine appare così:
Il codice dell'EA funzionante contiene molti più oggetti e ognuno di essi è distorto ancora di più, risultando in un pasticcio.
Inoltre, se eseguiamo un test visivo dell'EA di prova a bassa velocità, il rendering è quasi sempre corretto. Quando eseguoun Expert Advisor di prova a velocitàmassima o quasi, o eseguo un EA reale con molti oggetti anche a velocità minima, ottengo le distorsioni sopra descritte.
Per favore consigliatemi qual è il problema e se può essere risolto. Ho provato a cercare una risposta ma non ci sono riusciti.
Molto apprezzato qualsiasi aiuto in qualsiasi modo.
Controllare il codice per errori, molto probabilmenteERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS.
O dovete cancellare l'oggetto prima di ricrearlo o
Prova semplicemente a cambiare le coordinate di un oggetto una volta creato