MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 37

Andrey Khatimlianskii:

Bild 2269. Cancellato il \Tester\cache\, ricompilato l'EA.

L'ottimizzazione mostra 335 scambi, test singolo - 32:


Esegui il seguente esperimento con questo EA.

1. Chiudere il terminale client per scaricare tutti gli agenti tester

2. Avviare il terminale.

3. Eseguire un singolo test, salvare il risultato. 4.

4. eseguire nuovamente lo stesso singolo test allo stesso tempo, confrontare i risultati

 
Slava:

Esegui il seguente esperimento con questo esperto.

1. Chiudere il terminale client in modo che tutti gli agenti tester siano scaricati

2. Avviare il terminale.

3. Eseguire un singolo test, salvare il risultato.

4. Eseguire nuovamente lo stesso singolo test, confrontare i risultati

Sì, esattamente la stessa differenza che durante l'ottimizzazione.

C'è un problema con l'EA?

 
Andrey Khatimlianskii:

Sì, esattamente la differenza che fa l'ottimizzazione.

C'è un problema con l'EA?

Sembra che non ci sia un'inizializzazione esplicita di nessuna variabile da qualche parte.

Analizzare da cosa dipendono le transazioni.

 
Slava:

Non sembra esserci un'inizializzazione esplicita di nessuna variabile da qualche parte.

Analizzare da cosa dipendono le transazioni.

È qualcosa di recente? È cambiato nelle ultime build?

Non ho l'abitudine di dichiarare variabili senza inizializzazione. Non so nemmeno in che direzione scavare.

 
Andrey Khatimlianskii:

È qualcosa di fresco? È cambiato nelle ultime build?

Non ho l'abitudine di dichiarare variabili senza inizializzazione. Non so nemmeno in che direzione scavare.

No. C'era anche prima. Era a causa di variabili non inizializzate.

Avete qualcosa da prendere al volo. Analizzare le transazioni. Perché un accordo viene fatto in un caso e non in un altro. Conoscere il tempo, analizzare i termini dell'affare in questo momento, non risparmiare le stampe

 
Andrey Khatimlianskii:

Non ho l'abitudine di dichiarare variabili senza inizializzazione. Non so nemmeno in che direzione scavare.

Si può controllare inquesto modo.

 
Slava:

No. Era prima. Solo a causa delle variabili non inizializzate.

Avete qualcosa da prendere al volo. Analizzare le transazioni. Perché in un caso l'affare è fatto e in un altro no. Conoscere il tempo, analizzare i termini dell'affare in questo momento, non risparmiare le stampe

Qualcosa che avete sovraottimizzato con iTime:


Lavorare su M5:


 
Andrey Khatimlianskii:

Qualcosa che hai ottimizzato troppo con iTime:


Lavorare sulla M5:


Controlleremo. Grazie
 

2270. La cache di ricerca completa ha smesso di funzionare.

Sto impostando un intervallo da 1 a 6. Esecuzione. Calcolo di sei corse.

Allora sto impostando un intervallo da 1 a 7. Correre. Sette corse calcolate. Dovrebbe averne solo uno (sei presi dalla cache).

 
fxsaber:

2270. La cache di ricerca completa ha smesso di funzionare.

Sto impostando un intervallo da 1 a 6. Esecuzione. Calcolo di sei corse.

Poi sto impostando la gamma da 1 a 7. Correre. Sette corse calcolate. Dovrebbe averne solo uno (sei presi dalla cache).

In realtà, la cache è stata rotta un anno e mezzo fa.

