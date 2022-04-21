MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 33
Le cache precedenti sono genetiche?
Sì.
Anch'io eseguo sempre l'ottimizzazione invece di un singolo passaggio.
Sì.
I tic artificiali sono generati in modo diverso ora rispetto al passato? (Simulazione = tutti i tick)
Dopo l'avvio, il tester impiega molto tempo per contare qualcosa e riempire la RAM, e solo allora inizia un singolo passaggio.
Sembra essere stato più veloce prima
Sì, capisco. Lo sistemeremo.
È possibile fare in modo che gli ordini pendenti e SL/TP piazzati al prezzo corrente vengano eseguiti sul tick corrente?
Riprodotto un bug con un valore vuoto nei parametri intu.
1. Assemblare l'EA:
2. ottimizzare su qualsiasi cosa entrambi i parametri:
3. Deselezionare enam e ottimizzare solo x:
4. Caricate la 1a cache di ottimizzazione, poi la 2a cache di ottimizzazione, eseguite una singola corsa dai risultati. Invece di -1 otteniamo INT_MAX:
Rilevante per tutti gli enum che iniziano con -1.
Si prega di aggiungere millisecondi all'uscita temporale ovunque nel Visualiser.
Dovete fare il vostro output di informazioni interamente per eseguire il debug della modalità potik.
Che senso ha visualizzare l'ora locale nel Visualiser?
Che senso ha visualizzare l'ora locale nel Visualiser?
Neanche io lo guardo mai. Ma occupa uno spazio utile...