MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 36
Puoi dirmi come cancellare la cronologia dei test precedenti nello strategy tester?
Perché devo fare questo? Guardo la scheda Panoramica solo quando ho bisogno di prendere un'impostazione precedente dello Strategy Tester. È conveniente. Non mi dà fastidio il resto della roba.
Inoltre, ha un bel motore di ricerca. Ecco perché è facile trovare quello giusto tra centinaia di impostazioni.
Ho trovato uno dei punti in cui il Tester può essere accelerato. Si scopre che ogni volta che il tester confronta due prezzi (per esempio, BuyLimit e Tick.ask), lo fa attraverso una costosa normalizzazione. Non c'è bisogno di farlo!
Se i prezzi che entrano nel Tester sono normalizzati in anticipo, l'ottimizzazione andrà decine di volte più veloce.
In effetti, questo è un modo gratuito per aumentare significativamente le prestazioni del Tester. Virtual, in larga misura a causa di questo, supera il tester regolare anche nella modalità pips.
Devi solo normalizzare i prezzi iniziali attraverso NormalizeDouble (non usare altre funzioni di normalizzazione).
Forse hai pulito la cartella sbagliata.
Nel menu principale del terminale client, selezionare File - Open data folder. Vai oltre - MQL5\Profiles\Tester - e vedi cosa c'è
Ho controllato su due terminali. Portatile e normale.
Portable ha trovato il file e lo ha cancellato.
Normale. Il percorso lì è spinoso "C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\Tester \logs or cache".
È tutto cancellato, l'immagine non è cambiata.
C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester
Grazie per la vostra reattività. E il duro lavoro nel guidarvi sulla strada giusta.
Tutti trovati. Tutto ha funzionato. Grazie.
Convincente.
2269 - funziona, grazie.
Capito. Lo sistemeremo.
2269 - ora è fantastico. Grazie.
Se lasciate un solo agente davanti ai genetisti, prenderà una pila di 512 lavori quando avviate Optimize.
Se altri agenti sono abilitati durante il calcolo di questo pacchetto, non saranno impegnati finché il primo agente non avrà finito di calcolare i lavori del suo pacchetto.
6 compiti, 3 agenti. Ognuno ha ricevuto 2.
Quando tutti e 3 hanno dato un risultato ciascuno, sono andati alla scheda Risultati e li hanno guardati (passaggi 0, 2 e 4). Poi è passato al registro, e quando l'ottimizzazione è stata fatta, la scheda dei risultati è stata automaticamente abilitata.
Ma l'ordinamento per numero di passaggi si è rotto:
Bild 2269. Cancellato il \Tester\cache\, ricompilato l'EA.
L'ottimizzazione mostra 335 scambi, il test singolo ne mostra 32: