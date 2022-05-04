Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 358
Hm... Ma è la Lega, con il suo insieme di TC, che ci dà la possibilità di scegliere proprio questi "algoritmi per un mercato specifico"!
Il problema è che non c'è stazionarietà. Qualunque simbolo si prenda - cambia costantemente il suo comportamento, e molto vicino a una legge casuale. Ci sono SEMPRE sistemi nella Lega che fanno soldi..:
Un ROBOT dovrebbe fare trading solo quando le condizioni CONCRETE sono soddisfatte. Se si conoscono le condizioni in cui l'algoritmo fa trading in profitto, allora non c'è motivo di fare trading quando queste condizioni non sono soddisfatte.
Un ROBOT dovrebbe fare trading solo quando le condizioni CONCRETE sono soddisfatte. Se si conoscono le condizioni in cui l'algoritmo fa trading in profitto, allora non c'è motivo di fare trading quando queste condizioni non sono soddisfatte.
No, capisco tutt'altro. E io mi oppongo categoricamente.
1. Non ci sono condizioni in cui "l'algoritmo commercia in profitto" OVUNQUE. Ci sono condizioni in cui l'algoritmo è SEMPRE in profitto, e in qualsiasi momento può fermarsi. Lo vedo molto bene, usando la mia Lega come esempio. Il compito è quello di trovare una metodologia per selezionare quegli algoritmi che hanno un'alta probabilità di diventare redditizi per qualche tempo a venire. Beh... sei fortunato, presto farai tutti i soldi del mondo.
2. Nessuno sta sostenendo che "un robot dovrebbe commerciare solo se le condizioni sono soddisfatte". Il problema è definire precisamente queste condizioni.
3. Fuori posizione non è una posizione. È la sua assenza. Una posizione è diversa in quanto, almeno teoricamente, influenza il prezzo (e in uno scambio con bassa liquidità, anche una singola posizione può influenzare il prezzo in modo molto tangibile). La mancanza di una posizione non influenza nemmeno teoricamente il prezzo.
4. Se trovo un tale algoritmo, o almeno i principi generali della metodologia per determinare proprio le "condizioni" di cui parli - sì, apriremo un nuovo thread, ne discuteremo lì. Finora non mi sono nemmeno avvicinato a loro. E proprio la Lega, nella sua interezza, è un "fantasma di condizioni" - posso giudicare, almeno in parte, quale simbolo è in tendenza e quale in flessione. Se arriva qualcosa di più definito e chiaro, lo guarderemo e lo studieremo.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
La mia esperienza ha dimostrato che questo principio principale "nella sua versione completa" suona così: "tutto si ripete secondo la versione peggiore". Altrimenti, sono d'accordo. E tutti i miei robot lavorano esattamente secondo questo principio, tutti i modelli sono perfettamente chiari e specifici, e se non vengono eseguiti - il robot non fa trading.
Tutti vedono il risultato - finché il mercato vince.
Lei sta distorcendo il significato. Se un robot riconosce i modelli redditizi su qualsiasi mercato, su qualsiasi strumento, e ignora quelli peggiori, ci sono due risultati:
1. Non ci sono modelli conosciuti dal robot nel mercato e non apre posizioni. Questo di solito accade quando l'algoritmo che descrive il modello è troppo "rigoroso". Il modello è "montato" su un certo momento del mercato o su un certo strumento.
2. Il modello riconosce le stesse situazioni in diversi mercati e diversi strumenti, e genera segnali redditizi.
Non ci sono altre opzioni :)