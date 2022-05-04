Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 163

Eduard_D:
Ecco un suggerimento: riprodurre con EMAFlatRTS la stessa sovraottimizzazione che è stata fatta il 23.07.2018 su EURUSD. I risultati corrisponderanno o no? Potrebbe aggiungere informazioni per capire l'anomalia identificata.

E che senso ha ottimizzare troppo una storia di quasi un anno fa?

 
Georgiy Merts:

E che senso ha ri-ottimizzare una storia di quasi un anno fa?

L'unico punto è vedere se i risultati delle riottimizzazioni corrispondono.

 
Vladimir Baskakov:
Perché non puoi scrivere un blog con la tua sandbox? Ogni volta che si apre un forum, la lega è in cima e due persone stanno parlando.

Perché Joe è come uno scolaretto con un altoparlante mono. Alza il volume e cammina per strada ascoltando del rap di merda. ♪ and poke at everybody ♪ :D

Georgiy Merts:

Beh, un autore di ramo che è interessato e un clown che viene a divertirsi... Va tutto bene. Ecco perché è in cima. E se non fosse stato per lui, la Lega sarebbe apparsa in cima una volta all'inizio della settimana, e sarebbe scesa subito dopo.

Chi chiede di pubblicare una volta alla settimana? Forse una volta ogni sei mesi, è lo stesso.
 
Vladimir Baskakov:
Perché non puoi gestire un blog con la sua sandbox? Non importa come si apre il forum, la lega è in cima, ma due persone parlano.

Quindi vattene, perché stai strusciando il tuo naso qui dentro senza dire niente di utile, solo spammando, sputando e cagando?

Due o dieci, ecco perché è in cima, L'argomento è di vostro interesse in primo luogo, Ecco perché è in cima.

Roman Shiredchenko:

Quindi vattene, perché stai strusciando il tuo naso qui dentro senza dire niente di utile, solo spammando, sputando e cagando?

Due o dieci, ecco perché è in cima, L'argomento è interessante per te, prima di tutto, Ecco perché è nella parte superiore.

Sono d'accordo, il thread potrebbe essere spostato dalla sezione Generale a qualche altra. Così non sarebbe stato d'intralcio. Per esempio, la sezione dei sistemi di trading automatico sarebbe perfetta.
 
Vladimir Baskakov:
Sono d'accordo, potrebbe essere spostato fuori dalla sezione Generale e in un'altra. In questo modo non sarà d'intralcio. Per esempio, la sezione dei sistemi di trading automatico sarebbe perfetta.

E pensi che ora sarai meno fastidioso?

Ora sarà SEMPRE in vista... :)))

Georgiy Merts:

E pensate che ora vi darà meno fastidio?

Ora sarà SEMPRE in bella vista... :)))

Penso che, logicamente, questo sia il suo posto.
 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

 

George, ho bisogno dei codici di registrazione:

il mio conto2599118.

Maghi: 640150, 443040, 742350.

Fornirò un rapporto nel monitoraggio.

