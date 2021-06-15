1200 abbonati!!! - pagina 183
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sì, essenzialmente è uno zig-zag, con alcuni miglioramenti:)
Questo è quello che intendo per onde: movimento + pullback = onda.
Oh. Onde come quella laveranno via il deposito.
Oh. Onde come quella laveranno via il deposito.
Quindi, grande nave, piccoli lotti.
Non una storia di 67 anni, ma anche una storia decente...
Quando vedo una lunga e bella storia offline, comincio ad avere dei dubbi. Ci si può fidare della parola di un broker e di un fornitore di segnali quando si tratta di soldi? L'inizio della storia dovrebbe iniziare con l'inizio del monitoraggio, così molti imbrogli possono essere evitati...
è una cosa regolare ora? :)
è una cosa regolare ora? :)
Beh, era preoccupato per gli abbonati, il lunedì ha consigliato di fare tutto secondo le sue istruzioni.
Oggi ho tolto la siepe e... Nessuna fortuna.
Oh. Onde come quella laveranno via il deposito.
Ebbene, si è preoccupato degli abbonati, consigliando loro il lunedì di fare tutto secondo le sue istruzioni.
Oggi ho tolto la siepe e... Nessuna fortuna.
Male...Anche Bush ha iniziato a crollare...
Male...Anche Bush ha iniziato a crollare...
Ha iniziato, ma finora non ha nemmeno raggiunto un drawdown del 10%. Anche se i suoi profitti mensili sono scesi notevolmente. Gli abbonati se ne stanno già andando e si risentono del fatto che la quota di abbonamento non copre i guadagni del suo segnale.