Aleksei Stepanenko:

Sì, essenzialmente è uno zig-zag, con alcuni miglioramenti:)

Questo è quello che intendo per onde: movimento + pullback = onda.

Oh. Onde come quella laveranno via il deposito.

 
Vai su Signals-MT4-inserisci "NatureFo" (nome del server incompleto, ma sufficiente). 5 segnali. Tutti su ragazzi vietnamiti, zamonitored recentemente (in due ondate per così dire - in agosto e settembre). Alcuni hanno già delle recensioni (anche se questo è probabilmente normale). La storia di Domonitoring non ha 67 anni, ma è anche decente...
 
Quindi, grande nave, piccoli lotti.

Yevhenii Levchenko:
Non una storia di 67 anni, ma anche una storia decente...

Quando vedo una lunga e bella storia offline, comincio ad avere dei dubbi. Ci si può fidare della parola di un broker e di un fornitore di segnali quando si tratta di soldi? L'inizio della storia dovrebbe iniziare con l'inizio del monitoraggio, così molti imbrogli possono essere evitati...

 

è una cosa regolare ora? :)


 
Beh, era preoccupato per gli abbonati, il lunedì ha consigliato di fare tutto secondo le sue istruzioni.


Oggi ho tolto la siepe e... Nessuna fortuna.

 
Mi chiedo se oggi ci sono molte persone che perdono sui segnali (o se sono in molti a perdere).
 
+ Che modo poetico di dirlo.
 
Vasiliy Pushkaryov:

Ebbene, si è preoccupato degli abbonati, consigliando loro il lunedì di fare tutto secondo le sue istruzioni.

Oggi ho tolto la siepe e... Nessuna fortuna.

Male...

Anche Bush ha iniziato a crollare...
 
Yevhenii Levchenko:

Male...

Anche Bush ha iniziato a crollare...
Ha iniziato, ma non ha ancora raggiunto un drawdown del 10%. Anche se i suoi profitti mensili sono scesi notevolmente. Ha già iniziato a perdere abbonati che si risentono del fatto che la quota di iscrizione non copre i guadagni del suo segnale.
Vasiliy Pushkaryov:
Ha iniziato, ma finora non ha nemmeno raggiunto un drawdown del 10%. Anche se i suoi profitti mensili sono scesi notevolmente. Gli abbonati se ne stanno già andando e si risentono del fatto che la quota di abbonamento non copre i guadagni del suo segnale.
Nessun terminale è in grado di gestire questo tipo di pipsiping.
