1200 abbonati!!! - pagina 85
Qualcuno può spiegare di nuovo i segnali dei centesimi o no? Ce ne sono molti e alcuni hanno anche una descrizione che dice cent account.
Penso che sia determinato automaticamente dal server del broker - centesimo o non centesimo.
Se il broker è cent, allora il conto reale non può sottoscrivere questo segnale per il denaro(a meno che il segnale sia stato creato prima che la regola fosse applicata), mentre è possibile iscriversi con un conto demo gratuitamente. In altre parole, "cent signals" = segnali demo per gli abbonati.
Se c'è un bug, è meglio contattare il servizio.
Ho scritto uno script che visualizza la storia dei segnali sul grafico. Questo segnale mostra che ci sono stati momenti vicini al collasso.
Prelievo di agosto
non è un commercio automatico completo, venerdì aveva una nota nella notizia che oggi - cioè venerdì, non c'era commercio, altrimenti il movimento ha portato ad uno stop-out
Penso che stia guardando i fondamentali, in ogni caso la roulette, il prezzo può andare nella direzione sbagliata in qualsiasi altro giorno
Anche il prossimo numero di abbonati arriva per lo più di notte, prende poco e cammina sulla linea.
Buona sceneggiatura.
Buona sceneggiatura.
L'uomo ha fatto più segnali per il servizio con uno script e un'analisi che il servizio stesso ))
Ti sostengo, tali screenshot mostrano la robustezza del sistema dall'inizio alla fine.
E la barca? E l'elicottero? Vuoi insultarmi?