1200 abbonati!!! - pagina 207
FXOpen-Real2 è un server di micro conti, capite la parola micro? (centesimi)
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
Il nome di tutte le coppie di valute ha un punto - questo è un segno di micro conto. Il broker è troppo povero per mantenere un server separato per i micro conti e ha deciso di aggiungere un punto alla fine della coppia di valute.
La domanda è perché un micro account è disponibile per un segnale a pagamento? Probabilmente perché il server per gli account reali e micro è lo stesso? Beh, puoi filtrare i conti con le coppie di valute con un punto alla fine, o è complicato?
sono scesi tutti con il recente crollo dell'sp500?
Pensavamo che la caduta sarebbe continuata. Ma l'euro è stato girato.
gli anti-trends piangeranno di nuovo? né il libro né la vita te lo insegnano.
la tendenza avrebbe perso tutto il tempo, fino a quel punto.
Non ho notato che sul mio indicatore, il tasso deve comportarsi molto male per rompere l'indicatore, e mi fido più dei miei amiciSpesso penso che il mercato obbedisca)
Stai cercando nel posto sbagliato.
Stai guardando il risultato:
e il risultato è abbastanza buono, penso che avrà più abbonati, e non meno, e guadagnerà entrambi.
ha un sacco di soldi, ha un sacco di clienti che sono avidi e stupidi, può avere più di una dozzina di abbonati, e non è male mettere 100 sterline nel conto, e viene visualizzato come 10k e tutti pensano OOOOOOGO GOOOGO, questo è il saldo, ci si può fidare di lui.
Mi mostri chi commercia davvero con un saldo di 10K per tutta la cotoletta? Mi mostri un tipo così? Che permette un drawdown del 50-80% su un conto di 10K senza problemi? Voglio vedere questo milionario.
Smettila di lamentarti. Sapete che cosa si mette in mezzo a un cattivo ballerino.
Su un conto in centesimi, almeno fai allo stesso modo: aumenta i tuoi sudati centesimi 217 volte.
Non hai visto la "ricarica"?