L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1449
Quindi qual è stato il risultato sul sito bianco???? Non ho visto nulla. È molto strano che sia così facile.
sito bianco - da marzo 2017
Ci credi? Sorprendentemente, sono sicuro che c'è una fregatura, perché se riflette la realtà, perché venderlo a un prezzo così ridicolo? Ha senso? E' logico. E in questo caso, sono totalmente d'accordo con il taglio della macchia bianca da mt con successivo aggiornamento delle quotazioni in mt, e poi vedremo quanto vale questa bestia. Ma la cosa migliore è fare trading con un conto reale e tra un paio di settimane potremo discuterne. Ma non può essere così semplice.
Io no. La mia esperienza pratica non è mai stata così buona.
Quindi qual è il risultato sull'area bianca???? Qualcosa che non ho visto. Tutto questo è molto strano che sia così facile. Non hanno fortuna con l'aggiornamento, non hanno alcun supporto.
Naturalmente è un falso, soprattutto su timeframe così lenti.
Non condividerò qui le rivelazioni di Capitan Ovvio, ma lavorare con tali "gatti in un sacco" è molto pericoloso quando si tratta di ulteriori scambi di tali modelli. Tutto dovrebbe essere aperto, i dati, indicatori, backtester, se ci sono moduli chiusi è un rischio, ci sono molte opzioni come fare falsi negli indicatori e backtester, è un caso di sabotaggio deliberato, ma ci sono anche errori o modelli errati. È tutto buono per la vendita, ma tossico per l'uso personale.
So che molte persone hanno giocato a indovinare il colore della barra, qual è stato il risultato, in termini di precisione - al volo ho ottenuto qualcosa come 0,52.
Il grafico dei profitti sul campione di prova è il migliore sui dati preliminari
Sono sorpreso che sia così male. Anche se molto dipende dallo strumento e dal TF.
Il colore della barra negli articoli di Vladimir Perervenko è molto ben definito con una precisione di circa 0,8. Ed è facile da ripetere. L'ho ripetuto, comprese le citazioni nude, ed era del 2-3% peggio che con i filtri digitali.
Sono sorpreso che sia così male. Anche se molto dipende dallo strumento e dal TF.
Può indicarmi un articolo specifico?
Se è vero e la precisione è così alta, allora perché non costruire una strategia su questi dati? Ho un'aspettativa matematica di poco più di 3 pips, ma questo è al 52% e se fossero all'80%, sarebbe chiaramente un graal.
Bene, ecco l'ultimo https://www.mql5.com/ru/articles/4722
Sensitivity : 0.8494 Specificity : 0.8230 Pos Pred Value : 0.7921 Neg Pred Value : 0.8731 Prevalence : 0.4427 Detection Rate : 0.3760 Detection Prevalence : 0.4747 Balanced Accuracy : 0.8362 'Positive' Class : -1Credo che le direzioni delle candele notturne ben indovinate diano un piccolo aumento dell'equilibrio, mentre le indovinate di giorno che hanno grandi dimensioni mangiano 2-5 candele notturne.
Quindi si riferisce lì a dati già preparati, il modo di preparare che ha descritto qui e lì:
"
Ora formiamo due serie di dati - data1 e data2. Nel primo set come predittori saranno i filtri digitali e le loro prime differenze, e come obiettivo - il segno del cambiamento della prima differenza dello ZigZag. Nel secondo set, i predittori saranno le prime differenze delle quotazioni High/Low/Close e le quotazioni CO/HO/LO/HL, e l'obiettivo sarà la prima differenza dello ZigZag. Lo script è mostrato qui sotto e può essere trovato nel filePrepare.R.
"
Non sembra che si tratti di bar...
E non credo che il forex sia molto MO-friendly, faresti meglio a spostarti sulla borsa Moex.
So che molte persone hanno giocato a indovinare il colore della barra, qual è stato il risultato, in termini di precisione - ho ottenuto qualcosa come 0,52 al volo.
Il grafico dei profitti sul campione di prova è il migliore sui dati preliminari
Il 52% non è una schifezza, è un vero e proprio utero e inoltre se si guardano le ore non è un risultato così brutto, è negoziabile con SR annuale ~1
80% questo è umorismo o solo un espediente di mercato