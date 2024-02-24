L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1448
A proposito di onestà intellettuale:
Zio, non sei confuso? Questo è un argomento di scienza, non lo spogliatoio di un trattoreNon c'è scienza in Russia ora, quello che avevamo in URSS non interessa a nessuno
Proprio sopra il tuo post appena sopra hai postato un video promozionale di un neural networker. Fate attenzione.
Ho guardato il video.Non è chiaro perché non sia sul sito dello sviluppatore. È stato tolto dal mercato o qualcosa del genere?
Ci sono davvero degli screenshot come il tuo.
Apparentemente, lo sviluppatore è lo stesso e ha fatto diversi prodotti sullo stesso motore, ma non ha messo il tuo insieme ad altri sul suo sito, quindi ho pensato che fosse una sostituzione. Scuse.
Ancora una volta ho una domanda su cosa viene alimentato in ingresso. Credo che si formi in qualche modo magico solo sulla base di una citazione caricata.
Molto probabilmente ha i suoi propri predittori, come ho capito i segnali di trading passano attraverso lo stesso software, quindi l'acquirente non vede cosa sta succedendo all'interno. Tuttavia, tale segretezza può contenere frodi, quindi insegnerei sulle citazioni tagliate nel terminale, e dopo l'addestramento aggiungerei le citazioni e solo allora si può essere più sicuri che il prodotto non sta sbirciando durante la formazione.
Cerca su Google.
Dalla schermata che ho trovato https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy.
Lo screenshot è identico al tuo. Costa 24900 rubli.
Lo è?
A cosa servono queste spese, signori? C'è il NeuroPro del compagno Tsaregorodtsev, e se vuoi pagare, il buon vecchio NeuroShell Trader.
Dalle impostazioni si può vedere che prende 8 barre M15 per l'ingresso.
Di nuovo, ho una domanda su ciò che viene alimentato nell'input. Ho capito che si forma in qualche modo magico solo sulla base di un kotir carico.
La cosa sorprendente è che insegna per un mese e mezzo e fa esami per 2,5 anni. E il test è buono. Temo che non si possa sbirciare avanti.
