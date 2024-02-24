L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1448

Oleg avtomat:

A proposito di onestà intellettuale:

Zio, non sei confuso? Questo è un argomento di scienza, non lo spogliatoio di un trattore

Non c'è scienza in Russia ora, quello che avevamo in URSS non interessa a nessuno
Maxim Dmitrievsky:

stupido ...

 
Ivan Butko:

Proprio sopra il tuo post appena sopra hai postato un video promozionale di un neural networker. Fate attenzione.

Ho guardato il video.
Ci sono davvero degli screenshot come il tuo.
Apparentemente, lo sviluppatore è lo stesso e ha fatto diversi prodotti sullo stesso motore, ma non ha messo il tuo insieme ad altri sul suo sito, quindi ho pensato che fosse una sostituzione. Scuse.

Non è chiaro perché non sia sul sito dello sviluppatore. È stato tolto dal mercato o qualcosa del genere?
 
Ancora una volta ho la questione di cosa viene alimentato in ingresso. Capisco che si forma in qualche modo magico solo sulla base del kotir caricato. tuttavia, ha bisogno di prove ripetute per essere in grado di fare almeno alcune conclusioni preliminari.
 
Mihail Marchukajtes:
Molto probabilmente ha i suoi propri predittori, come ho capito i segnali di trading passano attraverso lo stesso software, quindi l'acquirente non vede cosa sta succedendo all'interno. Tuttavia, tale segretezza può contenere frodi, quindi insegnerei sulle citazioni tagliate nel terminale, e dopo l'addestramento aggiungerei le citazioni e solo allora si può essere più sicuri che il prodotto non sta sbirciando durante la formazione.

 
Aleksey Vyazmikin:

Quali predittori ci possono essere che solo sulla base di una citazione stessa possono fare previsioni simili. L'architettura interna da sola non farà il tempo, quindi un risultato così buono è molto discutibile. Il punto di NS non è solo quello di ottenere un buon modello ma di ripetere questo risultato in modo stabile, il buon single-qubit ottenuto è di solito un incidente e non ha nulla a che fare con qualsiasi intelligenza. La cosa strana è che non c'è la possibilità di impostare gli ingressi o almeno di poter scegliere. Prendo informazioni dallo scambio facendo tutti i tipi di conversioni e non posso lodare il risultato, e qui ottengo lo stesso risultato citando me stesso.... Non ci credo...
 
Elibrarius:

Cerca su Google.
Dalla schermata che ho trovato https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy.


Lo screenshot è identico al tuo. Costa 24900 rubli.

Lo è?

A cosa servono queste spese, signori? C'è il NeuroPro del compagno Tsaregorodtsev, e se vuoi pagare, il buon vecchio NeuroShell Trader.

 
Il Graal:

Non ho intenzione di pagare - se ci sono buoni predittori, qualsiasi rete/foresta li gestirà. Compreso Alglib o qualsiasi cosa da R.

Dalle impostazioni si può vedere che prende 8 barre M15 per l'ingresso.

 
Mihail Marchukajtes:
La cosa sorprendente è che insegna per un mese e mezzo e fa esami per 2,5 anni. E il test è buono. Temo che non si possa sbirciare avanti.


 
elibrario:

Quindi qual è il risultato sulla sezione bianca???? Non lo vedo. È molto strano che sia così facile. Per quanto riguarda il nerochel, per quanto ne so non è più supportato e non viene aggiornato, ma potrei sbagliarmi
