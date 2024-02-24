L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1447

Nuovo commento
 
Mihail Marchukajtes:

Sai Ivan, ti stai comportando come una femminuccia, perché l'hai detto? Solo per mettersi in mostra. Tipo, guarda cosa ho fatto, ma non ti dico altro. È così? Sai, questo è sempre stato un club di uomini con le palle d'acciaio e senza spazio per le ragazze. Ricordate che, se iniziate a parlare, parlate fino in fondo, le persone condividono le loro esperienze per aiutare a risparmiare anni di ricerca, ma non nel vostro caso. Ho capito. Grazie.

Non c'è bisogno di diventare isterici. Siete adulti qui, fatevi forza e continuate a lavorare.

Puoi essere bannato per avermi insultato
 

Google aiuta.
Dalla schermata che ho trovato https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


Lo screenshot è identico al tuo. E costa 24.900 dollari.

È così?

Обзор программы MegaTrader | MegaTrader - торговля спредом, парный трейдинг, арбитраж
Обзор программы MegaTrader | MegaTrader - торговля спредом, парный трейдинг, арбитраж
  • megatrader.org
Программа Megatrader специально разрабатывалась таким образом, чтобы раскрыть все преимущества данного вида торговли. Функционал программы охватывает все важнейшие аспекты торговли спредом, начиная с создания спреда и разработки торговой стратегии и заканчивая автоматической торговлей на реальных счетах. Уникальной особенностью программы...
 
Elibrarius:

...
E costa 24.900 dollari.

Lo è?

Dice "Spread trading, pair trading, arbitraggio". Non è così.

 
 
Ivan Butko:

Dice "Spread trading, pair trading, arbitraggio". Non è questo.

Testato il demo, lo schermo è 1 in 1 come il tuo (tranne il grafico).

Il tuo screenshot da https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


Schermata della demo di MegaTrader


Il layout/template è completamente lo stesso! Nomi di schede e pulsanti. Dimensioni delle finestre, dimensioni dei caratteri.

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2019.04.15
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
Elibrarius:

Ho provato la demo, lo schermo è esattamente come il tuo (tranne la grafica).

Il tuo screenshot è da https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


Schermata del gioco demo MegaTrader


L'aspetto/template è assolutamente lo stesso! Nomi di schede e pulsanti. Dimensioni delle finestre, dimensioni dei caratteri.

È una pubblicità per un prodotto a pagamento. L'autore si arricchirà a spese di MQL5)))

 
Ivan Butko:

Pubblicità per prodotti a pagamento. L'autore sta per diventare ricco a spese di MQL5 ))))

Credo che lei ci stia mentendo. Spacciare qualche prodotto come prodotto di rete neurale.
Hai cancellato gli screenshot dalla tua bacheca. Il che conferma la mia supposizione.

E cancellarlo nel forum. Per non lasciare tracce...

 
elibrario:

Credo che tu ci stia mentendo. Spacciando qualche prodotto per rete neurale.

Proprio sopra il tuo post appena sopra hai postato un video promozionale di un neural networker. Fate attenzione.

 
Ecco come va a finire, ciarlatani in una parola. Peccato, ho già postato anche i dettagli. Eh ma....
 
Il vid, tra l'altro, è figo, ma ci sono un sacco di impostazioni, anche se mi sono abituato a JPrediction di Reshetov, e ho perso tutta la trazione con le impostazioni. On, off, soldi. Questo è il principio di base del programma nella scatola, eppure di questa serie è la Soluzione di Tamming normale un tale pacchetto, che è dove le frequenze sono fatte fino in fondo.
1...144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454...3399
Nuovo commento