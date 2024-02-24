L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1447
Sai Ivan, ti stai comportando come una femminuccia, perché l'hai detto? Solo per mettersi in mostra. Tipo, guarda cosa ho fatto, ma non ti dico altro. È così? Sai, questo è sempre stato un club di uomini con le palle d'acciaio e senza spazio per le ragazze. Ricordate che, se iniziate a parlare, parlate fino in fondo, le persone condividono le loro esperienze per aiutare a risparmiare anni di ricerca, ma non nel vostro caso. Ho capito. Grazie.
Non c'è bisogno di diventare isterici. Siete adulti qui, fatevi forza e continuate a lavorare.Puoi essere bannato per avermi insultato
Google aiuta.
Dalla schermata che ho trovato https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy
Lo screenshot è identico al tuo. E costa 24.900 dollari.
È così?
E costa 24.900 dollari.
Lo è?
Dice "Spread trading, pair trading, arbitraggio". Non è così.
Testato il demo, lo schermo è 1 in 1 come il tuo (tranne il grafico).
Il tuo screenshot da https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912
Schermata della demo di MegaTrader
Il layout/template è completamente lo stesso! Nomi di schede e pulsanti. Dimensioni delle finestre, dimensioni dei caratteri.
È una pubblicità per un prodotto a pagamento. L'autore si arricchirà a spese di MQL5)))
Credo che lei ci stia mentendo. Spacciare qualche prodotto come prodotto di rete neurale.
Hai cancellato gli screenshot dalla tua bacheca. Il che conferma la mia supposizione.
E cancellarlo nel forum. Per non lasciare tracce...
Proprio sopra il tuo post appena sopra hai postato un video promozionale di un neural networker. Fate attenzione.