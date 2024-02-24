L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 721
Resta solo un argomento da finire e ci sarà un graal, ma c'è molto da fare :)
Beh, se c'è qualcosa sulle distribuzioni o su come calcolare la dimensione del campione, o su come prendere in considerazione l'intensità degli scambi - chiedete a me. Sono un vecchio e non ho segreti per i giovani.
No, ho un sistema di autoapprendimento che studia il mercato, lo descriverò in dettaglio più tardi, se lo sistemo.
Ciao a tutti!
Mi sono rotto la testa nel creare un campione di allenamento. Potete dirmi la direzione giusta per cercare buoni punti di ingresso o una direzione in cui pensare.
La mia rete sembra essere in grado di prevedere sulla base di 5 candele la comparsa di una barra ascendente, ma non è sufficiente per una transazione di successo. Le fermate e i profitti spazzano via tutto.
Come fare un campione di allenamento determinando il momento giusto per entrare?
Ho segnato tutte le candele in aumento nel campione storico (ha preso lo strumento SIH3-18 minuti) questa formula:
Ho addestrato la rete a prevedere l'apparizione di una tale barra, ma per entrare è sempre sopra l'Open e lo stop-loss è sopra il profitto e viene spesso attivato. La maggior parte delle candele dopo l'apertura tende prima verso il basso e solo dopo inizia a muoversi verso l'alto, colpendo prima gli stop. Quindi sono perplesso su come mostrare i punti d'entrata neuronici che vanno dritti verso l'alto.
Sto facendo un po' di progressi, Rebs.
sul campione di auets.
solo per sostenere il tema.
E una domanda veloce su due piedi. Quali conclusioni si possono trarre qui? Si tratta di un drawdown o il modello ha esaurito le sue capacità????
Oh, non lo so. Neanche a me piace la curva. Se dobbiamo farlo, deve essere almeno 5 anni più avanti. Qui, è un colpo di fortuna.
Quello che so per certo e irrevocabilmente - usare NS sulle proprie marcature è un fallimento totale... la possibilità di avere fortuna è 1 su un milione. L'intero argomento ne è la prova.
In realtà ho chiesto perché. Quando TC inizia a crollare, si pone la domanda: e se si riprenderà? Il crollo si fermerà e inizierà la fase di crescita dell'equilibrio? Dobbiamo attenerci alla strategia o è il momento di riequilibrare? Queste domande sorgono al momento dell'affondamento. È un drawdown o una perdita totale? E' solo... Sto solo pensando ad alta voce.
Non lo saprai mai senza una convalida incrociata.
Guardavo il numero massimo di trade perdenti per storia, e se superava il numero massimo, lo spegnevo. Di conseguenza il drawdown è minimo ma anche il mio profitto è piccolo. Ma il mio bot ha optato per 3 mesi in tulle e scambia sotto 1000 e ancora è molto più debole in OOS :)
Con l'aggiunta delle celle di memoria è diventato più interessante, ma non è ancora lo stesso, ho bisogno di più complicazioni.
Ho addestrato la rete a prevedere l'apparizione di una tale barra, ma entro sempre sopra Open e lo stop-loss è superiore al profitto e viene spesso attivato. La maggior parte delle candele dopo l'apertura tendono prima verso il basso e solo dopo iniziano a salire, colpendo prima gli stop. Sono quindi perplesso su come mostrare i punti d'ingresso ai neuroni che salgono immediatamente.
In primo luogo, sarebbe bene controllare tale strategia di trading nel tester di mt5. Se il tester mostra delle perdite, non dovreste allenare la neuronica, non sarà di alcuna utilità.
Per esempio lo sto addestrando a prevedere gli aumenti di prezzo per barra (Open[0] - Open[1], Open[1]-Open[2], ecc.) si chiama regressione. Quando si ottiene un buon risultato dalla neuronica si può sperare di ottenere un profitto.
Riconosce correttamente ma non riesco a scegliere il punto di ingresso giusto. Voglio insegnare alla rete a riconoscere non l'aspetto di una candela, ma il momento esatto di entrare senza scendere. Le mie fermate rompono tutto.
Non posso scrivere una tale condizione. Forse qualcuno mi dirà come fare?
Non posso provarlo nel tester, perché non funziona lì a causa dell'integrazione con la neuronica. Non posso controllarlo lì perché non funziona nello Strategy Tester perché è scritto in python e le informazioni sono scambiate attraverso un file.
Pensi che ci sia qualche prospettiva di automazione: