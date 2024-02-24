L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1443
Non ricordo tutta la matematica superiore, anche se ho sempre avuto il mio meritato 5 ((((, ma sto dicendo che non importa come si "gira" qualsiasi TF, anche le zecche, anche gli alfabeti sono arrivati, ma statisticamente ci sarà sempre un quadro del genere:
Questo è il modo in cui questo forum è pieno di grafici e non importa cosa e come gli autori dei loro metodi hanno cercato, e qualsiasi applicazione di statistiche per TS avrà un guadagno per il mercato ... Beh, da qualche parte un po' più di 50/50 - dipende dal tempo del test, un anno, due...10 anni - tutti i TS redditizi escono in profitto grazie a una gestione dei soldi ben scelta e ad alcune circostanze fortunate ))))
Taleb ha pensieri interessanti su un argomento simile. Egli divide le aree di attività delle persone in due tipi - quelle con reddito normalmente distribuito e quelle con reddito a coda grassa. Ciò che è interessante è come lo descrive, non da un punto di vista scientifico, ma da un semplice punto di vista umano.
Taleb è stato solo fortunato un paio di volte e ora tutti leggono le sue memorie piagnucolose su quanto sia tutto spaventoso, nessuno lo prende sul serio a Wallstreet, beh non più seriamente del nostro clown Maxim Denisenko e la sua "dopamina".
Kesha, c'è un segnale o un monitoraggio?
Non ho alcun segnale o monitoraggio.Sono d'accordo, naturalmente, che Maxim non è un angelo in persona, per usare un eufemismo, ma comunque la domanda è venuta fuori.
Sì, "arrivare prima" è un'arma a doppio taglio che richiede attenzione)
Informazioni per il pensiero - fare un nuovo erbario, selezionato 93 fogli di acquistare su dati futures Si, ha deciso di verificare se questi modelli di lavoro su altri biglietti - test condotti per il periodo 2014-2019, si è rivelato 19 fogli, che, secondo i test portare reddito per questo periodo su biglietti aggiuntivi.
La domanda sorge spontanea, se il 20% dei fogli si è rivelato resistente ad un cambio completo dello strumento, dobbiamo tenere solo questi, o possiamo parlare di casualità qui?
Non sto vendendo nulla e non sto condannando il modo di parlare di Maximka ma il suo tentativo di truffa, per il quale dovrebbe vergognarsi.
è lo stesso che con la metà del codice dell'indicatore - "eccoti qui, dai un'occhiata, cosa ne pensi?
tutti sono come, eh... ok, un tavolo con dei numeri, il ragazzo ha una buona idea
Non è il codice che è importante qui, ciò che è importante è che le regole selezionate nei fogli funzionino parzialmente su altri strumenti senza alcuna modifica.
Si tratta della possibilità di vagliare le false ipotesi di regolarità - cioè la possibilità di controllare i risultati dell'apprendimento.
Sfortunatamente, non ho modelli che funzionano su molti strumenti, quindi è logico che ci siano molte foglie troppo allenate in un complesso.
vedere come gli strumenti sono correlati, perché c'è una sovrapposizione
cosa diciamo di queste cifre