Maxim Dmitrievsky:
è una scheda Galton, non un neurone. Lo insegnano a scuola.

Ti invidio, non l'ho imparato a scuola.

Ho letto la descrizione, dovrebbe essere una distribuzione normale, ma il video mostra un effetto diverso - la distribuzione è quasi uniforme e le palle nere sono centrate.

una distribuzione normale può essere qualsiasi cosa, non deve essere necessariamente una distribuzione standard

quasi uguale - non c'è una tale distribuzione.

le palle nere sono più pesanti, non sono al centro a causa del loro colore, credetemi sulla parola

 
Sì, è chiaro che c'è una peculiarità di queste palle, ecco perché sono diverse - è solo una disposizione che ho visto evidenziando i dati.

 

Sulla volatilità del mercato...
Sto cercando di allenare la foresta a fare trading con TP/SL fissi.

Ho visto un backtest interessante (cioè che si adatta alla storia)

Fino al 17 gennaio 2017 i set TP=120 e SL=80 stavano facendo buoni profitti, dopo di che hanno smesso di funzionare. Apparentemente l'ampiezza dei movimenti di prezzo è cambiata, ad esempio ha smesso di raggiungere 120 pts da punti simili nel 2016. In avanti era circa lo stesso di tutto il 2017, cioè 50/50

 
Maxim Dmitrievsky:

Una distribuzione normale può essere qualsiasi cosa, non deve essere standard

Uno psichiatra.

 
elibrario:

Sulla volatilità del mercato...
Sto cercando di allenare la foresta a fare trading con TP/SL fissi.

Ho visto un backtest interessante (cioè che si adatta alla storia)

Fino al 17 gennaio 2017 i set TP=120 e SL=80 stavano facendo buoni profitti, dopo di che hanno smesso di funzionare. Apparentemente l'ampiezza dei movimenti di prezzo è cambiata, ad esempio ha smesso di raggiungere 120 pts da punti simili nel 2016. In avanti si è rivelato circa lo stesso di tutto il 2017, cioè 50/50

Questo è un buon "fit", una strategia redditizia può già essere costruita.
 
Sergey Chalyshev:
Questo è un buon "fit", si può già costruire una strategia redditizia.
Forward 50/50 - non è interessante fare trading in questo modo
 
elibrario:
Avanti 50/50 - non è interessante scambiare così
Non puoi ottenere di meglio da una rete neurale, applica un buon mm e sarai felice
 
Sergey Chalyshev:
Non è possibile ottenere il meglio dalle reti neurali, applicate un buon mm e sarete felici.
Non puoi farlo con la mediazione, ci sono troppi trade perdenti di fila.
 
Elibrarius:
Non si può fare una media, ci sono troppi trade perdenti di fila.

A giudicare dalla tua foto, hai ottenuto la distribuzione normale che tante persone sognano.

Bisogna applicare una mm intelligente piuttosto che raddoppiare stupidamente.

p.s. grazie è molto, non c'è bisogno di ringraziarmi, la percentuale sul mio conto è giusta ))
