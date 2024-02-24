L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1456
è una scheda Galton, non un neurone. Lo insegnano a scuola.
Ti invidio, non l'ho imparato a scuola.
Ho letto la descrizione, dovrebbe essere una distribuzione normale, ma il video mostra un effetto diverso - la distribuzione è quasi uniforme e le palle nere sono centrate.
una distribuzione normale può essere qualsiasi cosa, non deve essere necessariamente una distribuzione standard
quasi uguale - non c'è una tale distribuzione.
le palle nere sono più pesanti, non sono al centro a causa del loro colore, credetemi sulla parola
Sì, è chiaro che c'è una peculiarità di queste palle, ecco perché sono diverse - è solo una disposizione che ho visto evidenziando i dati.
Sulla volatilità del mercato...
Sto cercando di allenare la foresta a fare trading con TP/SL fissi.
Ho visto un backtest interessante (cioè che si adatta alla storia)
Fino al 17 gennaio 2017 i set TP=120 e SL=80 stavano facendo buoni profitti, dopo di che hanno smesso di funzionare. Apparentemente l'ampiezza dei movimenti di prezzo è cambiata, ad esempio ha smesso di raggiungere 120 pts da punti simili nel 2016. In avanti era circa lo stesso di tutto il 2017, cioè 50/50
Una distribuzione normale può essere qualsiasi cosa, non deve essere standard
Uno psichiatra.
Questo è un buon "fit", si può già costruire una strategia redditizia.
Avanti 50/50 - non è interessante scambiare così
Non è possibile ottenere il meglio dalle reti neurali, applicate un buon mm e sarete felici.
Non si può fare una media, ci sono troppi trade perdenti di fila.
A giudicare dalla tua foto, hai ottenuto la distribuzione normale che tante persone sognano.
Bisogna applicare una mm intelligente piuttosto che raddoppiare stupidamente.p.s. grazie è molto, non c'è bisogno di ringraziarmi, la percentuale sul mio conto è giusta ))