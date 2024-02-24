L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1442
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mandelbrot ha un'immagine utile dei prezzi, dove ogni loro movimento è rappresentato come tre (il secondo è la correzione massima) e da questo si costruisce una struttura multifrattale dei prezzi. Questo può essere scritto come una regola della grammatica formale: T -> TCT
Tuttavia, non vedo molto senso in questo approccio. Principalmente a causa della stessa non stazionarietà. In realtà c'è un posto per i teorici che si rivolgono - grammatiche stocastiche e così via)
Sì, sì, ho visto quelle foto di "oscillatori". Essenzialmente una rappresentazione estesa delle onde di Elliot (anche il libro è in giro). Se si prende qualche semplice oscillatore-pattern come base, si può descrivere un frattale di mercato, che, come si nota, morirà poi a causa della non staticità
Non conosco la grammatica formale, non posso farlo oggi, forse domani
Qui ho esportato alcune sequenze di alfabeti o prezzi o inter-bar in csv, 2 file per cercare i collegamenti a 4-bar e 5-bar
Ho rinunciato a farlo molto tempo fa, ma ho imparato che non importa quale algoritmo viene utilizzato per trovare informazioni tra le barre/frattali ecc. - statisticamente ci saranno sempre risultati simili ;)
tra parentesi graffe questo è l'alfabeto che sto cercando.... cioè ho rinunciato a cercare l'alfabeto molto tempo fa - non è nei bar!
In nessun modo, il tempo non è il modo migliore per descrivere il CD - se non c'è interesse dei partecipanti in un bene, ci saranno alcune fluttuazioni del CD causate dagli algoritmi dei market maker di formazione del prezzo - cioè l'informazione avrà sempre distorsioni
basta codificare la sequenza - ho guardato, non ci sono ripetizioni, o meglio circa il 50% di OHLC avrà ripetizioni di combinazioni di candele e il restante 50% avrà un numero uguale di combinazioni staticamente insignificanti
cioè in numeri: ecco la storia di 132623 barre H1, il mio script trova 14181 ripetizioni di combinazioni di 4 barre sulla storia, ecco la statistica delle ripetizioni di questi modelli? :
e poi ci sarà una graduale diminuzione del numero di ripetizioni trovate da 10-20 pezzi, e così via fino a 30-40 pezzi, poi alla fine ci saranno 1-2 pezzi ciascuno - cioè nessun alfabeto )),
E non importa quanti candelieri prendete per l'analisi - anche 3, anche 5, anche 10 - otterrete sempre la seguente statistica - prima ci saranno molti pattern rilevati, e poi il numero di pattern diminuirà uniformemente, cioè sarà una campana statisticamente inclinata;)
È solo una questione di possibilità di principio di codificare il prezzo (tick) con parole finite di un alfabeto finito. Questa possibilità si presenta a causa della discrepanza del tempo e del prezzo.
In pratica - in questo particolare linguaggio avremo lunghe sequenze di momenti invariati, solo occasionalmente intervallate da tick. Non ha alcun senso pratico.
Non ha alcun senso pratico.
Ho aggiunto i file per H1, puoi generarli per qualsiasi periodo di tempo, ma le ripetizioni statiche trovate non hanno informazioni - non si alternano in una certa sequenza - cioè non puoi ricavarne parole o informazioni, esistono solo statisticamente!
Qui ho esportato alcune sequenze di alfabeti o prezzi o inter-bar in csv, 2 file per cercare 4-bar e 5-bar
Ho rinunciato a farlo molto tempo fa, ma ho imparato che non importa quale algoritmo viene utilizzato per trovare informazioni tra barre/frattali ecc. - statisticamente ci saranno sempre risultati simili ;)
tra parentesi graffe questo è l'alfabeto che stai cercando.... cioè ho rinunciato a cercare l'alfabeto molto tempo fa - non è nei bar!
Questo è il punto - l'alfabeto, la lingua, la grammatica etc etc possono essere inseriti anche per SB. Ma se non aiutano a trovare le differenze di prezzo dal SB, allora non hanno senso).
È quello che sto dicendo - l'alfabeto, la lingua, la grammatica, ecc. possono essere introdotti anche per i SB. Ma se non aiutano a trovare le differenze tra il prezzo e il SB, allora non hanno senso)
Non ricordo tutta la matematica superiore, anche se ho sempre avuto un meritato "5" ((((, ma sto dicendo che qualsiasi TF, non importa quanto sia "contorto", anche i tic e gli alfabeti avranno sempre un quadro statisticamente simile:
Questo è il modo in cui questo forum è pieno di grafici e non importa cosa e come gli autori dei loro metodi hanno cercato, e qualsiasi applicazione delle statistiche per TS avrà un guadagno per il mercato ... Se vuoi provare dei derivati, ti conviene provare più del 50/50 - dipende dal tempo di prova, uno o due anni, 10 anni - tutti i TS redditizi si rivelano redditizi solo grazie a un money management scelto con successo e a certe circostanze fortunate ))))
Non ricordo tutta la matematica superiore, anche se ho sempre avuto un meritato "5" ((((), ma sto dicendo che non importa quanto sia "contorto" un qualsiasi TF, non importa quanti tick e alfabeti si raggiungano, ma statisticamente sarà sempre un quadro del genere:
((() Questo è il modo in cui questo forum è pieno di questi grafici e non importa cosa e come gli autori dei loro metodi hanno cercato ((
Stavo guardando l'API del calendario in mt5 - purtroppo non funziona nel tester. Vorrei fare i miei grafici con i tassi % e altre informazioni fondamentali. Dovrebbe essere interessante.
I grafici stessi non riflettono l'effettivo cambiamento di valore di una valuta, solo in relazione a qualcosa. Per esempio in relazione a un'altra valuta e ai tassi d'interesse/differenze nei tassi d'interesse, inflazione... qualsiasi cosa.
Le possibilità di trasformazione abbondano quando si includono informazioni significative e non solo la differenziazione
Sì, ci ho pensato, il mese scorso c'è stato un lavoro interessante - ho sviluppato un calendario economico online, il cliente ha usato analytics per un bel po' di tempo e a giudicare dal pagamento non si è dispiaciuto per i soldi spesi
cioè è possibile che la pura analisi tecnica (senza analisi delle notizie) non abbia senso
fondamenti veloci
Le obbligazioni sono anche interessanti come indicatore anticipatore
fondazione prima
con obbligazioni interessanti anche come indicatore principale
qual è il GMT del server methacquot?
qual è il GMT del server metacvot?
Non lo so, puoi guardare attraverso TimeCurrent(), TimeGMT()