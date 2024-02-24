L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1445
Un team di alcuni matematici di un istituto ha deciso di provare a sfruttare le loro scoperte sui mercati finanziari. L'ho preso per un sacco di soldi; non rivelerò i dettagli. La cosa principale ora è costruire una storia positiva sul reale, ma la storia è la storia, non un indicatore.
Per quanto riguarda i broker, si sono già abituati alla loro intermediazione.
Stai usando il Market Navigator o qualcos'altro? Cosa date per l'ingresso?
Buona fortuna, fammi sapere i risultati ogni tanto.
di sicuro, se hai qualcosa da mostrare) grazie
Cosa date per l'ingresso?
Nella doccia per il tè, ha trovato un D)))) Dovete solo specificare il numero di strati e di neuroni. Beh, una cosa posso dire - più strati e neuroni (100 strati, 100 neuroni), più inutile (paradosso). Se aggiungo 2-3 strati di 2-3 neuroni - il profitto aumenta. Forse un cattivo allenamento - non lo so. Ho appena iniziato, controllerò di più.UPD
Oh, e qualche "regressione" o "classificazione" da scegliere - una delle due.
***
Kesha, quanti anni hai?
mbm, finirò più tardi e confronterò i risultati senza inventare nulla in più.
A mio parere, l'affermazione sulla perdita di memoria quando si va alle differenze non è particolarmente rilevante per l'ulteriore affermazione. Si potrebbe semplicemente dire qualcosa come postulare che la memoria è determinata solo dai livelli di prezzo. Ma forse semplicemente non capisco il business dei libri e quindi non insisterò)
Se procediamo da questo postulato, allora arriviamo alla solita nozione di prezzo come un processo di diffusione in uno spazio eterogeneo di prezzi. C'è, tuttavia, una differenza essenziale dalla diffusione fisica - lì una particella di solito non influenza le proprietà dello spazio. Il prezzo lo cambia perché quando raggiunge qualche nuovo livello, gli ordini impostati lì vengono attivati e ne vengono aggiunti di nuovi ad altri livelli.
In realtà, lo dice direttamente :)
ok) mettiamocelo alle spalle per chiarezza)