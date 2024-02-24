L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1445

Искусственный интеллект обыграл сильнейших киберспортсменов мира по Dota 2
Ho lavorato con lui per molto tempo e lui li ha usati per molto tempo:

Un team di alcuni matematici di un istituto ha deciso di provare a sfruttare le loro scoperte sui mercati finanziari. L'ho preso per un sacco di soldi; non rivelerò i dettagli. La cosa principale ora è costruire una storia positiva sul reale, ma la storia è la storia, non un indicatore.

Per quanto riguarda i broker, si sono già abituati alla loro intermediazione.

 
Ivan Butko:

Un team di alcuni matematici di un istituto ha deciso di provare a sfruttare le loro scoperte sui mercati finanziari. L'ho comprato per un sacco di soldi; non rivelerò alcun dettaglio. Ora la cosa principale è costruire una storia positiva sul reale, ma la storia è la storia, non un indicatore (per tutti, sono sicuro).

Stai usando il Market Navigator o qualcos'altro? Cosa date per l'ingresso?

 
Maxim Dmitrievsky:

Buona fortuna, fammi sapere i risultati ogni tanto.

di sicuro, se hai qualcosa da mostrare) grazie

 
Aleksey Vyazmikin:

Cosa date per l'ingresso?

Nella doccia per il tè, ha trovato un D)))) Dovete solo specificare il numero di strati e di neuroni. Beh, una cosa posso dire - più strati e neuroni (100 strati, 100 neuroni), più inutile (paradosso). Se aggiungo 2-3 strati di 2-3 neuroni - il profitto aumenta. Forse un cattivo allenamento - non lo so. Ho appena iniziato, controllerò di più.

UPD

Oh, e qualche "regressione" o "classificazione" da scegliere - una delle due.
 
Kesha Rutov:

***

Kesha, quanti anni hai?

 


 
Maxim Dmitrievsky:

mbm, finirò più tardi e confronterò i risultati senza inventare nulla in più.

A mio parere, l'affermazione sulla perdita di memoria quando si va alle differenze non è particolarmente rilevante per l'ulteriore affermazione. Si potrebbe semplicemente dire qualcosa come postulare che la memoria è determinata solo dai livelli di prezzo. Ma forse semplicemente non capisco il business dei libri e quindi non insisterò)

Se procediamo da questo postulato, allora arriviamo alla solita nozione di prezzo come un processo di diffusione in uno spazio eterogeneo di prezzi. C'è, tuttavia, una differenza essenziale dalla diffusione fisica - lì una particella di solito non influenza le proprietà dello spazio. Il prezzo lo cambia perché quando raggiunge qualche nuovo livello, gli ordini impostati lì vengono attivati e ne vengono aggiunti di nuovi ad altri livelli.

Aleksey Nikolayev:

In realtà, lo dice direttamente :)

 
Maxim Dmitrievsky:

In realtà, lo dice esplicitamente :)

ok) mettiamocelo alle spalle per chiarezza)

