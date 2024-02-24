L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1444
Ho cercato di studiare il significato dell'affermazione sulla scomparsa della memoria di serie quando si va alle differenze. C'è un riferimento al libro della zia professoressa, dove non ho ancora visto una tale dichiarazione.
Questo è molto semplice, perché la memoria è una sequenza di qualcosa e non una differenza di 2 valori più vicini.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
paradossalmente, anche un concetto così apparentemente semplice è a volte meglio studiato in modo più dettagliato
come tutti intuitivamente lo prendono in qualche senso molto semplice
Voi insegnanti al secondo stadio siete così divertenti))) esilaranti...
Per essere onesti, non mi piace molto il termine "memoria" in questo caso - troppe associazioni superflue. Essenzialmente, stiamo parlando della presenza di dipendenza stocastica tra i membri di un processo casuale, una delle cui realizzazioni è la nostra serie particolare. Questa dipendenza è definita attraverso tutte le possibili distribuzioni congiunte dei membri di un processo casuale - infatti, tutte queste distribuzioni (per definizione) definiscono un particolare processo casuale. In realtà, però, ci viene data una singola realizzazione di un processo (la nostra serie di prezzi) che da sola non fornisce abbastanza informazioni per ricostruire tutte quelle distribuzioni. Ecco perché dobbiamo applicare ulteriori restrizioni al processo che descrive i nostri prezzi.
In generale, passare alle differenze è un caso molto speciale di trasformazione lineare e permetterà di liberarsi, al massimo, delle dipendenze lineari. Se potessimo sbarazzarci delle dipendenze così facilmente, non avremmo bisogno di preoccuparci della PCA non lineare, per esempio.
Voi insegnanti nella seconda fase siete così divertenti)))) esilaranti...
Anche se sei lontano dall'essere un modello, ma devo essere d'accordo con te questa volta, denisenko sta andando sulla strada di w-sucking lavoratori e insegnanti di $ 100-500 plum, è meschino, direi anche che questo è un mascalzone naturale e non gli importa del patrimonio netto, probabilmente non lo mostrerà mai più, perché sa che cosa è, ma twitterà su un errore zero, che non significa nulla.
mbm, più tardi finirò e confronterò i risultati, senza inventare nulla di superfluo.
Ho comprato neurosoft per il trading sul forex. Dopo la formazione dà fuori un tale quadro dall'inizio del 2018, dove per la formazione ha preso 2018, e l'ultima sezione (dal 1 ° gennaio ad oggi - tre mesi e mezzo) - è un avanti.
Quello che voglio dire: questa cosa funziona, ha senso scavare (a tutti voi esperti di reti neurali). Lo testerò su quello vero.
Che tipo di software è, quanto è costato?
Un team di alcuni matematici di un istituto ha deciso di provare a sfruttare le loro scoperte sui mercati finanziari. L'ho comprato per un sacco di soldi; non rivelerò alcun dettaglio. Non so cosa fare con loro.