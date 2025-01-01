MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCHashMap<TKey,TValue>ContainsValue AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsValue Determina se la tabella hash contienela coppia di chiave/valore con il valore specificato. bool ContainsValue( TValue value // valore ); Parametri value [in] Valore. Valore di ritorno Restituisce true se la tabella hash contiene una coppia di chiave/valore con il valore specificato, altrimenti false . ContainsKey CopyTo