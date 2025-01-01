DocumentazioneSezioni
ContainsValue

Determina se la tabella hash contienela coppia di chiave/valore con il valore specificato.

bool ContainsValue(
   TValue  value     // valore
   );

Parametri

value

[in]  Valore.

Valore di ritorno

Restituisce true se la tabella hash contiene una coppia di chiave/valore con il valore specificato, altrimenti false .