CopyTo

Copia tutte le coppie di chiave/valore dalla tabella hash agli array specificati, a partire dall'indice specificato.

La versione che copia una tabella hash alla matrice di coppie chiave/valore.

int CopyTo(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*&  dst_array[],     // un array per scrivere coppie chiave/valore
   const int                    dst_start=0      // l'indice iniziale per scrivere
   );

La versione che copia una tabella hash per separare gli array per chiavi e valori.

int CopyTo(
   TKey&      dst_keys[],                        // un array per scrivere chiavi
   TValue&    dst_values[],                      // un array per scrivere valori
   const int  dst_start=0                        // indice iniziale per la scrittura
   );

Parametri

*&dst_array[]

[out] Un array nel quale verranno scritte tutte le coppie della tabella hash.

&dst_keys[]

[out] Un array nel quale verranno scritte tutte le chiavi della tabella hash.

&dst_values[]

[out] Un array nel quale verranno scritti tutti i valori della tabella hash.

dst_start=0

[in] L'indice di array da cui inizia la copia.

Valore di ritorno

Restituisce il numero di coppie di chiave/valore copiate.