MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCHashMap<TKey,TValue>ContainsKey AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsKey Determina se la tabella hash contienela coppia chiave/valore con la chiave specificata. bool ContainsKey( TKey key // chiave ); Parametri key [in] Chiave. Valore di ritorno Restituisce true se la tabella hash contiene una coppia chiave/valore con la chiave specificata, o altrimenti false. Contains ContainsValue