MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCHashMap<TKey,TValue>ContainsKey 

ContainsKey

Determina se la tabella hash contienela coppia chiave/valore con la chiave specificata.

bool ContainsKey(
   TKey  key     // chiave
   );

Parametri

key

[in]  Chiave.

Valore di ritorno

Restituisce true se la tabella hash contiene una coppia chiave/valore con la chiave specificata, o altrimenti false.