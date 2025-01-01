DocumentazioneSezioni
Determina se la tabella hash contienela coppia specificata chiave/valore.

La versione per lavorare con una coppia chiave/valore generata.

bool Contains(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  item     // la coppia chiave/valore
   );

La versione per lavorare con una coppia chiave/valore sotto forma di chiave e valore impostati separatamente.

bool Contains(
   TKey   key,                          // chiave
   TValue value                         // valore
   );

Parametri

*item

[in] La coppia chiave/valore.

key

[in]  Chiave.

value

[in]  Valore.

Valore di ritorno

Restituisce true, se la tabella hash contiene la coppia chiave/valore con il valore e chiave specificati, o altrimenti false.