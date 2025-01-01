MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDateTimeDayName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc DayName Ottiene il nome completo del giorno in una settimana. string DayName() const Ottiene il nome completo del giorno in una settimana in base all'indice. string DayName( const int num // indice del giorno ) const Parametri num [in] Indice del giorno (0-6). Valore di ritorno Nome del giorno. ShortMonthName ShortDayName