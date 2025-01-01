DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDateTimeDayName 

DayName

Ottiene il nome completo del giorno in una settimana.

string  DayName()  const

Ottiene il nome completo del giorno in una settimana in base all'indice.

string  DayName(
   const int      num         // indice del giorno
   )  const

Parametri

num

[in]  Indice del giorno (0-6).

Valore di ritorno

Nome del giorno.