MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDateTimeShortMonthName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortMonthName Ottiene nome breve del mese. string ShortMonthName() const Ottiene il nome breve del mese in base all'indice. string ShortMonthName( const int num // indice del mese ) const Parametri num [in] Indice del mese (1-12). Valore di ritorno Nome breve del mese. MonthName DayName