DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDateTimeShortMonthName 

ShortMonthName

Ottiene nome breve del mese.

string  ShortMonthName()  const

Ottiene il nome breve del mese in base all'indice.

string  ShortMonthName(
   const int      num         // indice del mese
   )  const

Parametri

num

[in]  Indice del mese (1-12).

Valore di ritorno

Nome breve del mese.