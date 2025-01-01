DocumentazioneSezioni
Date (Metodo Set datetime)

Imposta la data con il tipo datetime.

void  Date(
   const datetime      value         // data
   )

Parametri

value

[in]  Valore di tipo datetime.

Valore di ritorno

Nessuno.

Date (Set Method MqlDateTime)

Imposta la data con il tipo MqlDateTime.

void  Date(
   const MqlDateTime   &value        // data
   )

Parametri

value

[in]  Valore di tipo MqlDateTime.

Valore di ritorno

Nessuno.