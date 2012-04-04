Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Objects Description Activator - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2844
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот скрипт позволяет включить отображение описания объектов графика. Может быть полезен для тех, кто не является программистом.
Работает для всех открытых окон.
Картинка:
После запуска скрипта "Objects Description Activator":
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/867
Price on Bollinger Channel
Индикатор рисует полосы Болинджера относительно скользящей средней и проекции ценовых баров в отдельном окне.Статистические функции statistics.mqh
Библиотека, которая содержит статистические функции, такие как вычисление среднего, дисперсии, асимметрии, эксцесса, ковариации, корреляции и т.д.
Percentage of Trend
Этот индикатор можно использовать для расчета силы тренда.ColorChart
Этот простой скрипт устанавливает случайные цвета для графика. Запустите и посмотрите сами!