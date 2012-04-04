CodeBaseРазделы
Скрипты

Objects Description Activator - скрипт для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2844
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Этот скрипт позволяет включить отображение описания объектов графика. Может быть полезен для тех, кто не является программистом.

Работает для всех открытых окон.

Картинка:

Objects Description Activator


После запуска скрипта "Objects Description Activator":

Objects Description Activator


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/867

