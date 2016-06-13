CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Objekt Beschreibung Aktivator - Skript für den MetaTrader 5

[Gelöscht] | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1008
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieses Skript ermöglicht Nicht-Programmierern die "Chart Objekt Beschreibung". Für jedes beliebige offene Chart-Fenster.

Chart Objekt Beschreibung Aktivator


Nach dem Aufruf von "Objekt Beschreibung Aktivator":

Chart Objekt Beschreibung Aktivator


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/867

Statistics.mqh Funktionen Statistics.mqh Funktionen

Die Bibliothek enthält verschiedene statistische Funktionen einschließlich zur Berechnung von durchschnittlichem Wert, Varianz, Asymmetrie, Exzess, Kovariation, Korrelation etc.

EAX_Mysql - MySQL Bibliothek EAX_Mysql - MySQL Bibliothek

Diese Bibliothek ermöglicht ein einfaches Interface zu MySQL.

Prozent des Trends Prozent des Trends

Dieser Indikator wird zur Berechnung von Trends verwendet.

Glättungslinien Glättungslinien

Der Indikator zeigt die Verwendung der freien Bibliothek für benutzerdefinierte Diagramm-Bibliothek für die automatische Verbindung von Indikatoren zu benutzerdefinierte iCustomChart-Diagrammen erstellt auf der Grundlage von benutzerdefinierten Historiendateien.