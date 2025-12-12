CotationsSections
Devises / QVCGA
QVCGA: QVC Group, Inc.

12.21 USD 0.38 (3.21%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de QVCGA a changé de 3.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.86 et à un maximum de 12.45.

Suivez la dynamique QVC Group, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action QVCGA aujourd'hui ?

L'action QVC Group, Inc. est cotée à 12.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 11.86 - 12.45, a clôturé hier à 11.83 et son volume d'échange a atteint 87. Le graphique en temps réel du cours de QVCGA présente ces mises à jour.

L'action QVC Group, Inc. verse-t-elle des dividendes ?

QVC Group, Inc. est actuellement valorisé à 12.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3113.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QVCGA.

Comment acheter des actions QVCGA ?

Vous pouvez acheter des actions QVC Group, Inc. au cours actuel de 12.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.21 ou de 12.51, le 87 et le 2.95% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QVCGA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action QVCGA ?

Investir dans QVC Group, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.10 - 15.98 et le prix actuel 12.21. Beaucoup comparent 32.29% et 342.39% avant de passer des ordres à 12.21 ou 12.51. Consultez le graphique du cours de QVCGA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action QVC Group, Inc. ?

Le cours le plus élevé de QVC Group, Inc. l'année dernière était 15.98. Au cours de 0.10 - 15.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.83 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de QVC Group, Inc. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action QVC Group, Inc. ?

Le cours le plus bas de QVC Group, Inc. (QVCGA) sur l'année a été 0.10. Sa comparaison avec 12.21 et 0.10 - 15.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QVCGA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action QVCGA a-t-elle été divisée ?

QVC Group, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 11.83 et 3113.16% après les opérations sur titres.

Range quotidien
11.86 12.45
Range Annuel
0.10 15.98
Clôture Précédente
11.83
Ouverture
11.86
Bid
12.21
Ask
12.51
Plus Bas
11.86
Plus Haut
12.45
Volume
87
Changement quotidien
3.21%
Changement Mensuel
32.29%
Changement à 6 Mois
342.39%
Changement Annuel
3113.16%
