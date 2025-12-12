- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
QVCGA: QVC Group, Inc.
Il tasso di cambio QVCGA ha avuto una variazione del 4.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.86 e ad un massimo di 12.45.
Segui le dinamiche di QVC Group, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni QVCGA oggi?
Oggi le azioni QVC Group, Inc. sono prezzate a 12.38. Viene scambiato all'interno di 11.86 - 12.45, la chiusura di ieri è stata 11.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 60. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QVCGA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni QVC Group, Inc. pagano dividendi?
QVC Group, Inc. è attualmente valutato a 12.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3157.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QVCGA.
Come acquistare azioni QVCGA?
Puoi acquistare azioni QVC Group, Inc. al prezzo attuale di 12.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.38 o 12.68, mentre 60 e 4.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QVCGA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni QVCGA?
Investire in QVC Group, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.10 - 15.98 e il prezzo attuale 12.38. Molti confrontano 34.13% e 348.55% prima di effettuare ordini su 12.38 o 12.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QVCGA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni QVC Group, Inc.?
Il prezzo massimo di QVC Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 15.98. All'interno di 0.10 - 15.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di QVC Group, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni QVC Group, Inc.?
Il prezzo più basso di QVC Group, Inc. (QVCGA) nel corso dell'anno è stato 0.10. Confrontandolo con gli attuali 12.38 e 0.10 - 15.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QVCGA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QVCGA?
QVC Group, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.83 e 3157.89%.
- Chiusura Precedente
- 11.83
- Apertura
- 11.86
- Bid
- 12.38
- Ask
- 12.68
- Minimo
- 11.86
- Massimo
- 12.45
- Volume
- 60
- Variazione giornaliera
- 4.65%
- Variazione Mensile
- 34.13%
- Variazione Semestrale
- 348.55%
- Variazione Annuale
- 3157.89%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev