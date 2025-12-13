QVCGA: QVC Group, Inc.
今日QVCGA汇率已更改3.63%。当日，交易品种以低点11.86和高点12.45进行交易。
关注QVC Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
QVCGA股票今天的价格是多少？
QVC Group, Inc.股票今天的定价为12.26。它在11.86 - 12.45范围内交易，昨天的收盘价为11.83，交易量达到125。QVCGA的实时价格图表显示了这些更新。
QVC Group, Inc.股票是否支付股息？
QVC Group, Inc.目前的价值为12.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3126.32%和USD。实时查看图表以跟踪QVCGA走势。
如何购买QVCGA股票？
您可以以12.26的当前价格购买QVC Group, Inc.股票。订单通常设置在12.26或12.56附近，而125和3.37%显示市场活动。立即关注QVCGA的实时图表更新。
如何投资QVCGA股票？
投资QVC Group, Inc.需要考虑年度范围0.10 - 15.98和当前价格12.26。许多人在以12.26或12.56下订单之前，会比较32.83%和。实时查看QVCGA价格图表，了解每日变化。
QVC Group, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，QVC Group, Inc.的最高价格是15.98。在0.10 - 15.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪QVC Group, Inc.的绩效。
QVC Group, Inc.股票的最低价格是多少？
QVC Group, Inc.（QVCGA）的最低价格为0.10。将其与当前的12.26和0.10 - 15.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVCGA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QVCGA股票是什么时候拆分的？
QVC Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.83和3126.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.83
- 开盘价
- 11.86
- 卖价
- 12.26
- 买价
- 12.56
- 最低价
- 11.86
- 最高价
- 12.45
- 交易量
- 125
- 日变化
- 3.63%
- 月变化
- 32.83%
- 6个月变化
- 344.20%
- 年变化
- 3126.32%