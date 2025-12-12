- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QVCGA: QVC Group, Inc.
A taxa do QVCGA para hoje mudou para 4.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.86 e o mais alto foi 12.45.
Veja a dinâmica do par de moedas QVC Group, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QVCGA hoje?
Hoje QVC Group, Inc. (QVCGA) está avaliado em 12.38. O instrumento é negociado dentro de 11.86 - 12.45, o fechamento de ontem foi 11.83, e o volume de negociação atingiu 60. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QVCGA em tempo real.
As ações de QVC Group, Inc. pagam dividendos?
Atualmente QVC Group, Inc. está avaliado em 12.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3157.89% e USD. Monitore os movimentos de QVCGA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QVCGA?
Você pode comprar ações de QVC Group, Inc. (QVCGA) pelo preço atual 12.38. Ordens geralmente são executadas perto de 12.38 ou 12.68, enquanto 60 e 4.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QVCGA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QVCGA?
Investir em QVC Group, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.10 - 15.98 e o preço atual 12.38. Muitos comparam 34.13% e 348.55% antes de enviar ordens em 12.38 ou 12.68. Estude as mudanças diárias de preço de QVCGA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações QVC Group, Inc.?
O maior preço de QVC Group, Inc. (QVCGA) no último ano foi 15.98. As ações oscilaram bastante dentro de 0.10 - 15.98, e a comparação com 11.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de QVC Group, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações QVC Group, Inc.?
O menor preço de QVC Group, Inc. (QVCGA) no ano foi 0.10. A comparação com o preço atual 12.38 e 0.10 - 15.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QVCGA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QVCGA?
No passado QVC Group, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.83 e 3157.89% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 11.83
- Open
- 11.86
- Bid
- 12.38
- Ask
- 12.68
- Low
- 11.86
- High
- 12.45
- Volume
- 60
- Mudança diária
- 4.65%
- Mudança mensal
- 34.13%
- Mudança de 6 meses
- 348.55%
- Mudança anual
- 3157.89%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.