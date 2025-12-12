QVCGA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün QVC Group, Inc. hisse senedi 12.37 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 12.02 - 12.37 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.83 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 19 değerine ulaştı. QVCGA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

QVC Group, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? QVC Group, Inc. hisse senedi şu anda 12.37 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3155.26% ve USD değerlerini izler. QVCGA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

QVCGA hisse senedi nasıl alınır? QVC Group, Inc. hisselerini şu anki 12.37 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 12.37 ve Ask 12.67 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 19 ve günlük değişim oranı 1.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte QVCGA fiyat hareketlerini takip edin.

QVCGA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? QVC Group, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.10 - 15.98 ve mevcut fiyatı 12.37 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 12.37 veya Ask 12.67 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 34.02% ve 6 aylık değişim oranı 348.19% değerlerini karşılaştırır. QVCGA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

QVC Group, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? QVC Group, Inc. hisse senedi yıllık olarak 15.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.10 - 15.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.83 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak QVC Group, Inc. performansını takip edin.

QVC Group, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? QVC Group, Inc. (QVCGA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.10 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 12.37 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.10 - 15.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki QVCGA fiyat hareketlerini izleyin.