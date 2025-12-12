- Übersicht
QVCGA: QVC Group, Inc.
Der Wechselkurs von QVCGA hat sich für heute um 4.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.86 bis zu einem Hoch von 12.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die QVC Group, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von QVCGA heute?
Die Aktie von QVC Group, Inc. (QVCGA) notiert heute bei 12.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von 11.86 - 12.45 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.83 und das Handelsvolumen erreichte 60. Das Live-Chart von QVCGA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie QVCGA Dividenden?
QVC Group, Inc. wird derzeit mit 12.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3157.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QVCGA zu verfolgen.
Wie kaufe ich QVCGA-Aktien?
Sie können Aktien von QVC Group, Inc. (QVCGA) zum aktuellen Kurs von 12.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.38 oder 12.68 platziert, während 60 und 4.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QVCGA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in QVCGA-Aktien?
Bei einer Investition in QVC Group, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.10 - 15.98 und der aktuelle Kurs 12.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 34.13% und 348.55%, bevor sie Orders zu 12.38 oder 12.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QVCGA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von QVC Group, Inc.?
Der höchste Kurs von QVC Group, Inc. (QVCGA) im vergangenen Jahr lag bei 15.98. Innerhalb von 0.10 - 15.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von QVC Group, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von QVC Group, Inc.?
Der niedrigste Kurs von QVC Group, Inc. (QVCGA) im Laufe des Jahres betrug 0.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.38 und der Spanne 0.10 - 15.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QVCGA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von QVCGA statt?
QVC Group, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.83 und 3157.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.83
- Eröffnung
- 11.86
- Bid
- 12.38
- Ask
- 12.68
- Tief
- 11.86
- Hoch
- 12.45
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- 4.65%
- Monatsänderung
- 34.13%
- 6-Monatsänderung
- 348.55%
- Jahresänderung
- 3157.89%
