QVCGA: QVC Group, Inc.
Курс QVCGA за сегодня изменился на 1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.46, а максимальная — 12.79.
Следите за динамикой QVC Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QVCGA сегодня?
QVC Group, Inc. (QVCGA) сегодня оценивается на уровне 11.83. Инструмент торгуется в пределах 11.46 - 12.79, вчерашнее закрытие составило 11.60, а торговый объем достиг 174. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVCGA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям QVC Group, Inc.?
QVC Group, Inc. в настоящее время оценивается в 11.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3013.16% и USD. Отслеживайте движения QVCGA на графике в реальном времени.
Как купить акции QVCGA?
Вы можете купить акции QVC Group, Inc. (QVCGA) по текущей цене 11.83. Ордера обычно размещаются около 11.83 или 12.13, тогда как 174 и 3.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVCGA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QVCGA?
Инвестирование в QVC Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.10 - 15.98 и текущей цены 11.83. Многие сравнивают 28.17% и 328.62% перед размещением ордеров на 11.83 или 12.13. Изучайте ежедневные изменения цены QVCGA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции QVC Group, Inc.?
Самая высокая цена QVC Group, Inc. (QVCGA) за последний год составила 15.98. Акции заметно колебались в пределах 0.10 - 15.98, сравнение с 11.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику QVC Group, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции QVC Group, Inc.?
Самая низкая цена QVC Group, Inc. (QVCGA) за год составила 0.10. Сравнение с текущими 11.83 и 0.10 - 15.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVCGA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QVCGA?
В прошлом QVC Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.60 и 3013.16% после корпоративных действий.
