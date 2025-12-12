КотировкиРазделы
QVCGA: QVC Group, Inc.

11.83 USD 0.23 (1.98%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QVCGA за сегодня изменился на 1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.46, а максимальная — 12.79.

Следите за динамикой QVC Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QVCGA сегодня?

QVC Group, Inc. (QVCGA) сегодня оценивается на уровне 11.83. Инструмент торгуется в пределах 11.46 - 12.79, вчерашнее закрытие составило 11.60, а торговый объем достиг 174. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVCGA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям QVC Group, Inc.?

QVC Group, Inc. в настоящее время оценивается в 11.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3013.16% и USD. Отслеживайте движения QVCGA на графике в реальном времени.

Как купить акции QVCGA?

Вы можете купить акции QVC Group, Inc. (QVCGA) по текущей цене 11.83. Ордера обычно размещаются около 11.83 или 12.13, тогда как 174 и 3.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVCGA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QVCGA?

Инвестирование в QVC Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.10 - 15.98 и текущей цены 11.83. Многие сравнивают 28.17% и 328.62% перед размещением ордеров на 11.83 или 12.13. Изучайте ежедневные изменения цены QVCGA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции QVC Group, Inc.?

Самая высокая цена QVC Group, Inc. (QVCGA) за последний год составила 15.98. Акции заметно колебались в пределах 0.10 - 15.98, сравнение с 11.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику QVC Group, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции QVC Group, Inc.?

Самая низкая цена QVC Group, Inc. (QVCGA) за год составила 0.10. Сравнение с текущими 11.83 и 0.10 - 15.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVCGA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QVCGA?

В прошлом QVC Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.60 и 3013.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.46 12.79
Годовой диапазон
0.10 15.98
Предыдущее закрытие
11.60
Open
11.46
Bid
11.83
Ask
12.13
Low
11.46
High
12.79
Объем
174
Дневное изменение
1.98%
Месячное изменение
28.17%
6-месячное изменение
328.62%
Годовое изменение
3013.16%
