QVCGA: QVCグループ

12.21 USD 0.38 (3.21%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

QVCGAの今日の為替レートは、3.21%変化しました。日中、通貨は1あたり11.86の安値と12.45の高値で取引されました。

QVCグループダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

QVCGA株の現在の価格は？

QVCグループの株価は本日12.21です。11.86 - 12.45内で取引され、前日の終値は11.83、取引量は87に達しました。QVCGAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

QVCグループの株は配当を出しますか？

QVCグループの現在の価格は12.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は3113.16%やUSDにも注目します。QVCGAの動きはライブチャートで確認できます。

QVCGA株を買う方法は？

QVCグループの株は現在12.21で購入可能です。注文は通常12.21または12.51付近で行われ、87や2.95%が市場の動きを示します。QVCGAの最新情報はライブチャートで確認できます。

QVCGA株に投資する方法は？

QVCグループへの投資では、年間の値幅0.10 - 15.98と現在の12.21を考慮します。注文は多くの場合12.21や12.51で行われる前に、32.29%や342.39%と比較されます。QVCGAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

QVCグループの株の最高値は？

QVCグループの過去1年の最高値は15.98でした。0.10 - 15.98内で株価は大きく変動し、11.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。QVCグループのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

QVCグループの株の最低値は？

QVCグループ(QVCGA)の年間最安値は0.10でした。現在の12.21や0.10 - 15.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QVCGAの動きはライブチャートで確認できます。

QVCGAの株式分割はいつ行われましたか？

QVCグループは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.83、3113.16%に企業行動後の影響として反映されます。

