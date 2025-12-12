- 概要
QVCGA: QVCグループ
QVCGAの今日の為替レートは、3.21%変化しました。日中、通貨は1あたり11.86の安値と12.45の高値で取引されました。
QVCグループダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
QVCGA株の現在の価格は？
QVCグループの株価は本日12.21です。11.86 - 12.45内で取引され、前日の終値は11.83、取引量は87に達しました。QVCGAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
QVCグループの株は配当を出しますか？
QVCグループの現在の価格は12.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は3113.16%やUSDにも注目します。QVCGAの動きはライブチャートで確認できます。
QVCGA株を買う方法は？
QVCグループの株は現在12.21で購入可能です。注文は通常12.21または12.51付近で行われ、87や2.95%が市場の動きを示します。QVCGAの最新情報はライブチャートで確認できます。
QVCGA株に投資する方法は？
QVCグループへの投資では、年間の値幅0.10 - 15.98と現在の12.21を考慮します。注文は多くの場合12.21や12.51で行われる前に、32.29%や342.39%と比較されます。QVCGAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
QVCグループの株の最高値は？
QVCグループの過去1年の最高値は15.98でした。0.10 - 15.98内で株価は大きく変動し、11.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。QVCグループのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
QVCグループの株の最低値は？
QVCグループ(QVCGA)の年間最安値は0.10でした。現在の12.21や0.10 - 15.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QVCGAの動きはライブチャートで確認できます。
QVCGAの株式分割はいつ行われましたか？
QVCグループは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.83、3113.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 11.83
- 始値
- 11.86
- 買値
- 12.21
- 買値
- 12.51
- 安値
- 11.86
- 高値
- 12.45
- 出来高
- 87
- 1日の変化
- 3.21%
- 1ヶ月の変化
- 32.29%
- 6ヶ月の変化
- 342.39%
- 1年の変化
- 3113.16%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
