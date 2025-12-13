- Panorámica
QVCGA: QVC Group, Inc.
El tipo de cambio de QVCGA de hoy ha cambiado un 3.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.86, mientras que el máximo ha alcanzado 12.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas QVC Group, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de QVCGA hoy?
QVC Group, Inc. (QVCGA) se evalúa hoy en 12.26. El instrumento se negocia dentro de 11.86 - 12.45; el cierre de ayer ha sido 11.83 y el volumen comercial ha alcanzado 125. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QVCGA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de QVC Group, Inc.?
QVC Group, Inc. se evalúa actualmente en 12.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3126.32% y USD. Monitoree los movimientos de QVCGA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de QVCGA?
Puede comprar acciones de QVC Group, Inc. (QVCGA) al precio actual de 12.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.26 o 12.56, mientras que 125 y 3.37% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QVCGA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de QVCGA?
Invertir en QVC Group, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.10 - 15.98 y el precio actual 12.26. Muchos comparan 32.83% y 344.20% antes de colocar órdenes en 12.26 o 12.56. Estudie los cambios diarios de precios de QVCGA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de QVC Group, Inc.?
El precio más alto de QVC Group, Inc. (QVCGA) en el último año ha sido 15.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.10 - 15.98, una comparación con 11.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de QVC Group, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de QVC Group, Inc.?
El precio más bajo de QVC Group, Inc. (QVCGA) para el año ha sido 0.10. La comparación con los actuales 12.26 y 0.10 - 15.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QVCGA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QVCGA?
En el pasado, QVC Group, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 11.83 y 3126.32% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 11.83
- Open
- 11.86
- Bid
- 12.26
- Ask
- 12.56
- Low
- 11.86
- High
- 12.45
- Volumen
- 125
- Cambio diario
- 3.63%
- Cambio mensual
- 32.83%
- Cambio a 6 meses
- 344.20%
- Cambio anual
- 3126.32%