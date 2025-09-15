Devises / LULU
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LULU: lululemon athletica Inc
169.62 USD 0.14 (0.08%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LULU a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 167.53 et à un maximum de 170.89.
Suivez la dynamique lululemon athletica Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LULU Nouvelles
- lululemon Stock: Don't Be Tempted (NASDAQ:LULU)
- Can Lululemon get new life from the Amex Platinum card? Don’t count on it, analysts say.
- lululemon: The Best Performance, The Lowest Valuation (NASDAQ:LULU)
- Got $1,000? 2 Stocks to Buy Now While They're on Sale
- UBS relève l’objectif de cours de Nike à 71€ sur des perspectives équilibrées
- UBS raises Nike stock price target to $71 on balanced outlook
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Is the revamped American Express Platinum card worth the $895 fee? This new perk may seal the deal.
- L’action Snap reçoit des retours positifs des marketeurs, JMP maintient sa note Performer comme le marché
- Snap stock gets positive marketer feedback, JMP maintains Market Perform
- 2 Reasons to Buy Lululemon Stock (and 1 Reason to Sell)
- RBC Capital relève la note de l’action Nike à Surperformance grâce aux améliorations des produits
- Nike stock rating upgraded by RBC Capital to Outperform on product improvements
- Lululemon Athletica (LULU) Plots Comeback After Stock Crashes 60% in 2025 - TipRanks.com
- lululemon: After A Plunge From $420 To $160, It's Time To Buy (NASDAQ:LULU)
- Lululemon: There's Opportunity In The Overdone Selloff (NASDAQ:LULU)
- Lululemon Stock Hasn't Been This Cheap Since 2020. Is It a Bargain Buy, or Is It Heading Lower?
- Is Lululemon Stock Finally a Buy Below $170?
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- What's a Fair Price for Lululemon Stock?
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
- lululemon's Fresh Styles, Soft Sales: Is Innovation Falling Short?
- Lululemon Stock May Be Down 57% This Year, But Is It Out?
- Under Armour downgraded at Rothschild on tariffs, tough sportswear backdrop
Range quotidien
167.53 170.89
Range Annuel
159.25 423.31
- Clôture Précédente
- 169.76
- Ouverture
- 169.93
- Bid
- 169.62
- Ask
- 169.92
- Plus Bas
- 167.53
- Plus Haut
- 170.89
- Volume
- 11.851 K
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- -14.95%
- Changement à 6 Mois
- -39.90%
- Changement Annuel
- -36.63%
20 septembre, samedi