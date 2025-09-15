CotationsSections
Devises / LULU
LULU: lululemon athletica Inc

169.62 USD 0.14 (0.08%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LULU a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 167.53 et à un maximum de 170.89.

Suivez la dynamique lululemon athletica Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
167.53 170.89
Range Annuel
159.25 423.31
Clôture Précédente
169.76
Ouverture
169.93
Bid
169.62
Ask
169.92
Plus Bas
167.53
Plus Haut
170.89
Volume
11.851 K
Changement quotidien
-0.08%
Changement Mensuel
-14.95%
Changement à 6 Mois
-39.90%
Changement Annuel
-36.63%
