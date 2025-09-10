КотировкиРазделы
LULU: lululemon athletica Inc

162.34 USD 2.36 (1.48%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LULU за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 159.75, а максимальная — 163.63.

Следите за динамикой lululemon athletica Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
159.75 163.63
Годовой диапазон
159.25 423.31
Предыдущее закрытие
159.98
Open
160.00
Bid
162.34
Ask
162.64
Low
159.75
High
163.63
Объем
11.555 K
Дневное изменение
1.48%
Месячное изменение
-18.60%
6-месячное изменение
-42.48%
Годовое изменение
-39.35%
