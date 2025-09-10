Валюты / LULU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LULU: lululemon athletica Inc
162.34 USD 2.36 (1.48%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LULU за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 159.75, а максимальная — 163.63.
Следите за динамикой lululemon athletica Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LULU
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- What's a Fair Price for Lululemon Stock?
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
- lululemon's Fresh Styles, Soft Sales: Is Innovation Falling Short?
- Lululemon Stock May Be Down 57% This Year, But Is It Out?
- Under Armour понижен Rothschild из-за тарифов и сложной ситуации в спортивной одежде
- Under Armour downgraded at Rothschild on tariffs, tough sportswear backdrop
- lululemon Stock: A Good Time To Start Accumulating (NASDAQ:LULU)
- 3 Monster Stocks That Could Double Your Money by 2030
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Best Undervalued Growth Stocks: Salesforce Stock vs. Lululemon Stock
- Акции Lululemon достигли 52-недельного минимума в $162,64
- Lululemon stock hits 52-week low at 162.64 USD
- Best Buy назначает финансового директора lululemon Меган Фрэнк в совет директоров
- BofA Securities снизил целевую цену акций Lululemon до $185
- Lululemon stock price target lowered to $185 by BofA Securities
- Rothschild Redburn снижает целевую цену акций Lululemon до $160 из-за опасений по тарифам
- Rothschild Redburn cuts Lululemon stock price target to $160 on tariff concerns
- Why lululemon May Lose More Than Just Margin: The Pricing Power Dilemma (NASDAQ:LULU)
- lululemon athletica inc. (LULU) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- 5 Reasons Lululemon Stock Can Bounce Back
- Nike’s turnaround is starting to work as pressure from rivals eases, analyst says
- Is lululemon's Earnings Outlook Still Aligned With Its Growth Story?
- lululemon And Crocs Both Struggle, But The Latter Stands Out (NASDAQ:LULU)
Дневной диапазон
159.75 163.63
Годовой диапазон
159.25 423.31
- Предыдущее закрытие
- 159.98
- Open
- 160.00
- Bid
- 162.34
- Ask
- 162.64
- Low
- 159.75
- High
- 163.63
- Объем
- 11.555 K
- Дневное изменение
- 1.48%
- Месячное изменение
- -18.60%
- 6-месячное изменение
- -42.48%
- Годовое изменение
- -39.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.